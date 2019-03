Proposta di matrimonio al concerto di Arisa/ Video: Roberto e Fabio si sposano!

Nuovo concerto sold out ai Magazzini Generali di Milano per Arisa. La cantante, che sta portando in giro per l’Italia il suo nuovo album “Una nuova Rosalba in città”, prima esperienza della cantante nei club italiani, sta macinando un successo dopo l’altro. “Voglio trasmettere energie positive, regalare amore, suggestioni e non risposte, perché l’unica risposta possibile a volte è vivere al massimo il qui e l’ora” ha fatto d’altronde sapere Arisa. E questo amore, Arisa è riuscita davvero a regalarlo e in modo tutto speciale. La cantante, proprio durante il concerto tenutosi ieri, ha lasciato il palco ad un suo affezionatissimo fan, Roberto, che le ha chiesto aiuto e complicità per una proposta di nozze molto speciale. Proposta che la cantante ha accettato senza batter ciglio. I fan presenti al concerto a Milano hanno infatti assistito ad Arisa che, verso il finale, ha lasciato spazio a questo fan storico, Roberto, per permettere la sua proposta di matrimonio al compagno Fabio.

Fabio e Roberto, proposta di nozze al concerto di Arisa

Così, sulle note di “Meraviglioso amore mio”, Arisa ha chiamato Roberto sul palco con queste parole: “È arrivato il momento di dedicarvi una canzone importante per la mia vita e per tanti di voi lo è stata, penso, se siete qui. Però c’è anche un’altra persona che vuole dedicare questa canzone ad un’altra persona ancora, quindi io la chiamerei, per la rubrica Raffaella Carrà”. Roberto l’ha allora raggiunta sul palco per annunciare: “Volevo dedicare questo momento a una persona speciale che è qui: Fabio, sali. Sono 5 anni che stiamo insieme, ci amiamo da morire, abbiamo il nostro amore che vale più di ogni altra cosa e proprio in questa occasione il nostro amore voleva porti una domanda: vuoi sposarmi?” È seguito il consueto inchino con anello, poi il tutto si è concluso con un “Viva l’amore” di Arisa.



