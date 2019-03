THE ROOKIE/ Anticipazioni del 30 marzo: Nathan Fillion ritorna in una nuova serie tv

THE ROOKIE, ANTICIPAZIONI DEL 30 MARZO 2019: LA SERIE TV

Debutta nella prima serata di oggi, sabato 30 marzo 2019, la serie tv The Rookie in prima assoluta. Verranno trasmessi i primi due episodi, dal titolo “Ricominciare” e “Corso accelerato“, ed i fan saranno entusiasti di assistere al ritorno in tv dello storico Castle, ovvero dell’attore Nathan Fillion. Non ha mai smesso di lavorare da quando la serie che ha contributo a renderlo famoso ha chiuso i battenti dopo tanti anni di popolarità, ma questa è la prima volta in cui Fillion riprende il suo ruolo di protagonista. Lo abbiamo visto infatti in Modern Family come ipotetico e improbabile quasi cognato del protagonista Phil, oppure come agente immobiliare nella popolare Santa Clarita Diet. Questa volta si tratta invece di indossare i panni di John Nolan, un uomo che dopo aver assistito ad un crimine decide di diventare poliziotto. A quarant’anni. Non sentiremo comunque troppo la mancanza del celebre scrittore fittizio che ha interpretato a lungo, dato che il suo Nolan assomiglia vagamente a Castle. E non per quanto riguarda l’aspetto fisico. Fillion infatti ci regalerà uno show crime alternativo, dove al fianco dei casi da risolvere ci saranno ovviamente le sue figuracce e gli imprevisti che causerà con le sue stesse mani. Al fianco del neo agente di Los Angeles troveremo inoltre un cast interessante, da Afton Williamson per il ruolo del sergente Talia Bishop fino a Mercedes Mason nei panni del capitano Andersen. E poi ancora Richard T Jones per il personaggio di Wade Grey, fra le figure da cui John si dovrà guardare le spalle, ed Eric Winter per quello di Tim Bradford. Fra i personaggi principali troveremo inoltre Alyssa Diaz nei panni di Angela Lopez ed altri artisti per i ruoli minori. Purtroppo non sappiamo ancora il destino della serie e soprattutto se lo strampalato Nolan ritornerà anche per una seconda stagione. Dall’America non giungono ancora notizie positive, anche se non c’è nulla di certo sul possibile rinnovo o la mancata approvazione per un secondo capitolo. Per ora possiamo solo dire che in madre patria ha registrato lo 0,7% di share per un totale di 4.2 milioni di spettatori, numeri che farebbero pensare per il meglio.

THE ROOKIE, ANTICIPAZIONI DEL 30 MARZO 2019

EPISODIO 1, “RICOMINCIARE” – Dopo essere stato lasciato dalla moglie, John Nolan assiste ad una rapina in banca e comprende di voler cambiare del tutto la sua vita. Deciso a diventare poliziotto nonostante i suoi 40 anni, John si trasferisce a Los Angeles per coronare il suo sogno. L’incontro con i colleghi tuttavia non è dei migliori, soprattutto per quanto riguarda il sergente Wade Gray, che non sarà così entusiasta di doverlo addestrare. I primi casi che Nolan dovrà affrontare durante questo periodo saranno leggeri, ma utili per fargli comprendere come la tragedia potrebbe essere dietro l’angolo. Scoprirà tuttavia che Gray ha intenzione di impedirgli di continuare ad essere un poliziotto.

EPISODIO 2, “CORSO ACCELERATO” – Superato il rodaggio, Nolan sembra migliorare il suo rendimento sul campo. Grazie al neo poliziotto, una donna decide infatti di non togliersi la vita. La situazione diventerà critica quando in coppia con Bishop arresterà un tossicodipendente che si rivelerà un assassino. Durante l’inseguimento finirà inoltre per danneggiare l’auto di servizio, cosa che spingerà il superiore a dargli una punizione esemplare: affidargli un catorcio al posto di una pattuglia standard. John però non demorde e riesce persino a catturare un rapitore, ma Anderson non è disposto a considerarlo un successo. Il capitano non esiterà infatti a sottolineare che per quanto il suo comportamento sia stato lodevole, Nolan è ancora molto lontano dall’essere un vero poliziotto. E non solo per l’età.



