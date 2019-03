Caro Zio Joe/ Su Rete 4 il film con Michael J. Fox (oggi, 31 marzo 2019)

Caro Zio Joe è un film del 1994 del regista Jonathan Lynn. Sarà trasmesso da Rete 4, domenica 31 marzo alle ore 14.30, e vede un cast di eccezione. I protagonisti principali sono Michael J. Fox che ha avuto il suo successo con la trilogia di Ritorno al Futuro, nei panni di Marty Mac Fly e che dopo una serie di partecipazioni a telefilm e serie televisive ritorna sul grande schermo. Al suo fianco un vecchio ma sempre affascinate Kirk Douglas, da ricordare per i colossal come Spartaco, Ulisse e 20.000 Leghe sotto i mari, e considerato tra le più grandi star della storia del cinema statunitense. I due attori sono affiancati da Nancy Travis, Olivia D’Abo, Colleen Camp e Ed Begley Jr. Le musiche sono del grande Randy Edelman autore delle colonne sonore di Dragonheart, Ghostbuster e L’ultimo dei Mohicani.

Caro Zio Joe, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Caro Zio Joe. Kirck Douglas ricopre i panni di Joe Mc Teague, anziano imprenditore che è riuscito dopo anni di duro lavoro a diventare milionario, da tutti denominato il vecchio zio Joe. Negli anni è stato sempre circondato da parenti interessati più ai suoi soldi che al suo benessere. Ormai vecchio anche se è su una sedia a rotelle, Joe è ancora lucido e pronto e desideroso a vivere la sua esistenza con il resto delle forze che gli sono rimaste. Dall’altro lato i suoi nipoti e parenti non vedono l’ora che il vecchio concluda la sua esistenza, il prima possibile, in modo da dividersi il patrimonio. Tutti sono interessati al benessere dello zio solo al fine di avere una fetta della sua eredità. Ma ovviamente, mentre i parenti pensano che con l’età, lo zio abbia perso anche la capacità di giudizio, il vecchio Joe è molto lucido e osserva i comportamenti dei familiari in modo obiettivo. Quando si innamora della giovane Molly le situazioni sembrano precipitare. I familiari con il timore di perdere la loro eredità, decidono di utilizzare il nipote Danny, interpretato da Michael J. Fox, il quale era venuto a chiedere un piccolo prestito allo zio. Il nipote sembra infatti avere il favore del vecchio zio Joe. All’inizio Danny non sembra essere interessato ai soldi, ma poi spinto dalla sua fidanzata decide che forse è meglio intervenire in modo che il patrimonio dello zio non cada nelle mani dei parenti. Nascono quindi una serie di situazioni che caratterizzano una commedia delle apparenze molto frizzante e al contempo da vedere fino a un finale veramente imprevedibile.

