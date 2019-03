VALERIA BULDINI/ Da “Cenerentola” a top model: una fiaba moderna (La prima volta)

Alzi la mano chi, da ragazza, non ha mai sognato di fare la top model. Valeria Buldini, 15enne di Budrio, ci è riuscita: la ragazza della porta accanto, la “Cenerentola” di turno, dimostra una volta in più che i sogni son desideri (e possono anche avverarsi). Oggi sarà ospite a La prima volta, per raccontare a Cristina Parodi il suo percorso professionale. Come in una fiaba moderna, Valeria è stata catapultata nel mondo glamour dell’Elite Model Look, uno dei concorsi più prestigiosi per aspiranti modelli. E alla fine l’ha vinto: sfilerà per un’importante griffe sulle passerelle della Milano Fashion Week. I tratti di Valeria sono la sua carta vincente: merito del “mix genetico” tra Russia (mamma) e Italia (papà). A sceglierla è stata la Giuria di Elite Milano composta da Piero Piazzi, President di Elite Milano and Business Coordinator Europe, Rosa Sarli, Director di Elite Milano, Elena Mansueto, Head Of Women’s Division di Elite Milano e Ruggero Quarta, Head Of Men’s Division di Elite Milano.

Valeria Buldini chi è? La vincitrice del concorso

Valeria Buldini è stata notata nel corso di un vero e proprio model bootcamp. Insieme ad Alessandro Caroppo, suo compagno di viaggio e di podio, è riuscita a guadagnarsi il favore della giuria. La valutazione è stata effettuata sulla base di criteri precisi: miglior portamento, fitting, walking, shooting video e fotografici e relooking. “Il concorso”, cita Leggo, “offre ai giovani un’opportunità unica e concreta di costruire una carriera di successo seguendo le orme di icone come Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio e Gisele Bündchen e anche dei top di oggi come Ming Xi, Sigrid Agren, Fei Fei Sun, Matthew Bell, Florian Luger, Benjamin Benedek e Serge Rigvava, tutti scoperti da Elite Model Look. In Italia, sempre grazie al concorso, hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti del momento come Vittoria Ceretti (EML Italia 2012), Greta Varlese (EML Italia 2014), Matilde Rastelli (EML Italia 2015) e Giosué Napolitano (EML Italia 2015)”. Una prima volta in passerella, per Valeria, che di sicuro non sarà l’ultima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA