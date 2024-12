Andrea Bocelli ha fatto la storia della musica italiana e mercoledi 11 Dicembre in prima serata verrà trasmesso Andrea Bocelli 30 The Celebration, trasmissione che celebrerà la carriera del noto tenore. Andrea Bocelli ha avuto due matrimoni dove ha avuto tre figli: Matteo, Amos e Virginia, ecco chi sono e cosa fanno loro nel corso della vita.

Il figlio maggiore di Andrea è Amos Bocelli, nato nel 22 Febbraio 1995 dal matrimonio di Andrea con la prima moglie e ha intrapreso una carriera totalmente diversa da quella del padre. Amos si è laureato in ingegneria aerospaziale nel 2018 presso l’Università di Pisa. Nonostante ciò il ragazzo è legato al mondo della musica e ai tempi delle Superiori si è diplomato in pianoforte dove riscuote un grande talento.

Nel 2013 suona insieme al padre nell’esibizione Amami teneramente e partecipa all’album del padre di quattro anni dopo. Ciò nonostante continua la sua carriera come ingegnere aerospaziale. Ha un profilo Instagram dove non pubblica post e resta piuttosto riservato sui social. Nella vita reale è diverso, tutti parlano di un ragazzo molto estroverso e pronto a fare amicizia con tutti. Ha un grande amore per i cani.

Non solo Amos, ecco i figli di Andrea Bocelli

Matteo Bocelli è nato l’8 Ottobre 1997 dal matrimonio tra Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti. E’ costantemente a stretto contatto con il mondo dello spettacolo ed ha una grande passione per la musica cosi decide di seguire le orme del padre. A soli 21 anni ha firmato un contratto con la Capital Records, casa discografica che vanta star di livello internazionale.

Canta la canzone Fall on Me insieme al padre, canzone che diventa colonna sonora del film Lo Schiaccianoci. Interpreta questa canzone anche al Festival di Sanremo mentre nel 2022 canta la canzone Dimmi, realizzata insieme a Mahmood e Sylvia Tofany. Nel 2023 ha condotto insieme a Matilde Gioli la cerimonia del David di Donatello. Per quel che riguarda la vita privata si è parlato in passato di qualche flirt ma nulla di confermato ed ha una grande amicizia con Bella Hadid.

Anche la terza figlia, la dodicenne Virginia, sembra essere una vera e propria ragazza prodigio. La piccola ha cantato durante il concerto di Natale il brano Hallelujah insieme al padre e in molti sono rimasti impressionati del suo talento. Insomma una famiglia fatta di pane e musica, un grande legame e il mondo della musica.