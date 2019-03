Luca Bizzarri denuncia Daniela Martani/ Ecco cosa è successo…

Luca Bizzarri ha deciso di denunciare Daniela Martani, una notifica che è arrivata pochi giorni fa dopo un meme pubblicato sui social diverso tempo fa. Si trattava di un immagine ritenuta diffamatoria che poi è sparita dal web. Daniela Martani ha spiegato su Facebook: “Apprendo con sconcerto di una misura che mi ha raggiunta più esattamente un decreto penale di condanna per aver condiviso un meme non elaborato da me ma semplicemente condiviso insieme a migliaia di utenti. Il meme, che in sostanza è una elaborazione fotografica con sotto un commento, usualmente ironico o surreale risale addirittura tre anni fa. Questo ha per oggetto Luca Bizzarri il quale a suo tempo deciso di querelare me e non so se invia esclusiva o meno”. Una situazione che vedrà presto probabilmente Luca Bizzarri stesso pronunciarsi per esprimere quanto è accaduto dal suo punto di vista.

Luca Bizzarri denuncia Daniela Martani: cosa ha infastidito il comico?

La denuncia di Luca Bizzarri a Daniela Martani fa riflettere attentamente su quanto accaduto perché ci troviamo di fronte sicuramente a una situazione particolare. Questo perché della satira lo stesso Luca ha fatto la fortuna della sua carriera, spesso in coppia con l’amico e collega Paolo Kessisoglu. Perché allora si è arrabbiato così tanto? Tanto più che queste meme su internet ormai circolano continuamente e non sempre con toni simpatici. Probabilmente la situazione ha toccato profondamente lo stesso Bizzarri, che magari si è sentito colpito per qualcosa ritenuto da lui importante. L’intelligenza di una persona come Luca Bizzarri porterà lo stesso ad esprimersi nei limiti del possibile in merito a quanto accaduto.

