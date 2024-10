Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri non sono amici? La rivelazione

Nell’ultimo ventennio televisivo Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri hanno dato vita a una delle coppie più simpatiche e meglio amalgamate tra quelle apprezzate dal pubblico, ma le cose lontano dalle telecamere non sembrano andare nella stessa direzione rispetto a quanto accade sul lavoro. E lo stesso Paolo Kessisoglu ha rotto il silenzio in una intervista concessa tra il Corriere della sera: “Teniamo le nostre vite private separate, ho amici più vicini, sebbene Luca sia una persona che stimo sul piano professionale, e gli voglio bene, ma le nostre vite sono separate” ha rivelato lo stesso attore di origini greche.

Una confessione che dunque può suonare strana a tantissimi dei fan tra Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che comunque sono legati da una stima professionale e un rapporto ottimo, semplicemente, la vita di tutti i giorni è diversa e i due coltivano interessi, rapporti e passioni anche lontano dal mondo dello spettacolo.

Paolo Kessisoglu e il rapporto con lo spettacolo: “Preferisco altre cose alla tv”

La coppia formata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha raccolto applausi e complimenti in lungo e in largo nel corso degli anni, eppure tra le più grandi passioni dell’attore greco è impossibile non citare il cinema, uno dei suoi primi amori e che a distanza di anni sente ancora molto vicino: “Con il teatro e il cinema mi trovo più a mio agio rispetto alla televisione, che paradossalmente è quella che ho bazzicato di più” ha raccontato Paolo Kessisoglu tra le colonne del Corriere della sera.

Luca Bizzarri e il compagno di merende hanno lavorato anche a diversi progetti extra tv, basti ricordare i due capitoli di Immaturi, film che hanno messo in luce le caratteristiche attoriali dei due, coinvolti anche in altri progetti per il grande schermo nel corso degli anni.