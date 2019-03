Elena d’Amario e Michele Morrone fidanzati?/ Foto, baci nella notte ma lui è sposato!

Fino a qualche mese fa si parlava di Elena d’Amario come possibile interesse amoroso di Stefano De Martino ma sembra proprio che la ballerina di Amici avesse già voltato pagina e guardasse avanti da un po’ visto che Chi lancia uno scoop sulla sua vita provata. La bellissima ballerina dai capelli lunghi e mori e dal fisico statuario è stata avvistata in atteggiamenti abbastanza intimi in compagnia di un attore italiano ovvero il noto volto delle fiction, e non solo, Michele Morrone. In molto lo conoscono proprio per via dei suoi ruoli in Squadra Antimafia o nel successo di Ivan Cotroneo, Sirene, e sembra che il suo fascino abbia colpito anche la ballerina di Amici visto che il nuovo numero di Chi documenta un loro incontro poco amichevole e molto passionale da quanto si evince dalle foto a corredo dello scoop.

I BACI TRA ELENA E MICHELE…

Secondo quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini sembra che Elena d’Amario e Michele Morrone siano stati travolti dalla passione durante una serata a Trastevere e che è bastato poco ai paparazzi per fotografarli mentre si scambiano ripetuti baci appassionati a Roma. Fino a qui niente di male visto che i due 28enni come due ragazzi qualsiasi, si sono scambiati baci e coccole, ma la cosa che stride un po’ è che lui, almeno ufficialmente, risulta sposato con una stilista libanese, Rouba Ssadech, e ha due figli Marcus e Brando. Non si capisce bene se la sua relazione sia già ufficialmente finita o meno ma rimane il fatto che quelli che si è scambiato con la ballerina di Amici, ex di Enrico Nigiotti, non sono sicuramente baci tra amici. Cosa succederà nelle prossime ore adesso che lo scoop è venuto a galla?

