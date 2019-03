Elenoire Casalegno ha avuto un malore?/ Foto dall’ospedale: fan preoccupati

Malore per Elenoire Casalegno? La bellissima conduttrice, amatissima e seguitissima sui social, nelle scorse ore ha pubblicato una foto su Instagram Stories che ha spaventato i fans. Nello scatto in questione Elenoire Casalegno appare seduta su una sedia a rotelle mentre al braccio ha un ago. Sulla foto, poi, si legge la seguente didascalia: “non sempre le cose vanno come vorremmo”. Cosa sarà successo alla Casalegno? Un amalessere passeggero? Dall’unica foto condivisa da Elenoire, è difficile capire effettivamente cosa le sia accaduto. La conduttrice potrebbe essersi sentita poco bene decidendo di chiedere l’aiuto dei medici. L’ago che si vede nella foto, infatti, è quello utilizzato per i prelievi del sangue, necessario per analisi e accertamenti vari. Nulla di grave, dunque, per la bella Elenoire?

ELENOIRE CASALEGNO, LEGGERO MALORE PER LEI?

Dopo la foto pubblicata su Instagram Stories, Elenoire Casalegno non ha più pubblicato foto. I fans sperano che vada tutto bene e attendono sue notizie. Sempre molto attiva sui social, infatti, il silenzio di queste ore dopo l’ultima storia non lascia tranquilli tutti quelli che la seguono. Solo ieri, la Casalegno, su Instagram, scriveva: “Abbiamo libertà di pensiero. Ciò che ci manca è il pensiero. Riflettere, meditare, ponderare, comporta volontà, impegno, e intelligenza emozionale. Fermarsi ed immergersi nell’abisso della nostra anima, è faticoso, a tratti doloroso, ma è il solo modo per poter ritornare ad essere liberi. Liberi di essere, liberi di amare. P.S. Non deve essere facile, deve valerne la pena”. Sarà collegato a ciò che le è successo?



