Nicky Pende è morto/ L’ex marito di Stefania Sandrelli si è spento a Roma

Stefania Sandrelli non ha mai detto parole lusinghiere nei suoi confronti o parlando del loro matrimonio ma siamo sicuri che in questo momento l’attrice stia piangendo la morte dell’ex marito e chirurgo Nicola Pende. Il dottore soprannominato Nicky è noto per essere stato marito dell’attrice ma oggi si parla di lui perché proprio nella giornata di ieri si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari in quel di Roma. Proprio dalla loro travagliata unione è nato Vito, il fratellastro di Amanda Sandrelli, ed è proprio in veste di madre di quest’ultimo che adesso Stefania metterà da parte gli scontri con l’ex marito. Negli anni ’60 Nicky Pende era, a detta di tutti, un vero e proprio playboy incallito tant’è che il matrimonio con l’attrice naufragò solo dopo due anni e lei stessa, in un’intervista a Repubblica, disse: “E’ stato tutto sbagliato, volavano le pentole tra noi dovevamo separarsi”.

STEFANIA SANDRELLI PRESENTE AL FUNERALE

Il loro matrimonio naufragò ufficialmente a metà degli anni ’60 quando la Sandrelli conobbe Gerard Depardieu durante le riprese del film Novecento di Bernardo Bertolucci. I funerali di Nicky Pende si sono già svolti ieri alla presenza della stessa Stefania Sandrelli e del figlio Vito che ha seguito le orme del padre diventando chirurgo. La stessa attrice era presente alla funzione che si è tenuta nella Chiesa di Piazza Ungheria e sembra che abbia tenuto un piccolo discorso per dire addio all’ex marito prendendo poi posto vicino al figlio Vito e alla sua famiglia. Su Roma.Corriere.it è possibile vedere le foto della funzione (cliccate qui per vederle).

© RIPRODUZIONE RISERVATA