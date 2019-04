STEFANIA ORLANDO E SIMONE GIANLORENZI/ “La scintilla dopo un sogno hot” (Vieni da me)

Stefania Orlando torna su Rai Uno con il suo fidanzato Simone Gianlorenzi: la coppia è ospite infatti di Caterina Balivo a Vieni da me, che in tempi non sospetti aveva invitato la showgirl a portare il suo amore nel programma. La stessa Orlando ha svelato sui social il tema dell’intervista doppia:”Si parla d’amore”. Nella sua precedente intervista, Stefania Orlando annunciò il suo matrimonio nel mese di luglio dopo 11 anni di fidanzamento, oggi in coppia si sottopongono alle domande scottanti:”Il primo passo? Stefania. E’ stata lei. Eravamo a fare una serata, lei si è avvicinata in modo un po’ diverso dalle altre sere, ma niente di sconvolgente”. La Orlando aggiunge:”Una notte l’ho sognato in una situazione un po’…intima…Ho preso il telefono, l’ho chiamato e gliel’ho detto. E lui mi ha risposto:”Beh, io sono mesi che lo sogno ad occhi aperti”. Da lì è scattato un invito a cena”.

STEFANIA ORLANDO E SIMONE GIANLORENZI

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno un rapporto di fiducia molto stretto:”Ognuno lascia il cellulare nella disposizione dell’altro, anche se nessuno dei due lo controlla mai, non abbiamo di questi problemi. Solo una volta ho trovato un messaggino di una sua ex e poi subito dopo un altro. Gli ho detto: “O ci pensi tu o faccio io”. E c’ha pensato lui”. La domanda su chi dei due sia più geloso vede un po’ di conflitto, poi Simone ammette:”Sì, è vero, io sono molto geloso. Le sue foto audaci? Mi piacerebbe essere l’unico che le vede. Devo dire che lei mi chiede sempre quali pubblicare, poi sceglie sempre lei. Cos’ho pensato la prima volta che l’ho vista? E’ la donna più bella del mondo”. Stefania Orlando si commuove davanti al messaggio della suocera:”Io mi commuovo per lei, per suo padre, sua sorella: sono fidanzata con tutti in realtà, non solo con lui. Io sono stata molto fortunata: ho incontrato una famiglia che è diventata la mia famiglia”.

