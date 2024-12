Beatrice Luzzi sta affiancando Alfonso Signorini nei panni di opinionista nell’attuale edizione del Grande Fratello, diverse sono state le critiche con cui ha dovuto fare i conti da quando è iniziato il reality in onda su Canale 5. Tra tutti anche Stefania Orlando si è scagliata spesso contro di lei, giudicando in modo negativo alcuni suoi interventi fatti nello studio del reality, soprattutto nei confronti di Shaila Gatta e di alcuni concorrenti maschi. L’ex gieffina è tornata a parlare dell’opinionista a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda martedì 10 dicembre 2024.

Nello studio di Pomeriggio 5 Stefania Orlando ha definito Beatrice Luzzi una ‘maestrina’ e non si è detta d’accordo con le critiche che ha avanzato nei confronti della madre di Shaila Gatta. A parer suo è andata a gamba tesa contro la donna che vedendo la figlia in difficoltà è approdata al Grande Fratello per fare la mamma. L’ex gieffina pensa che la signora Luisa non abbia fatto nulla di male, aveva il diritto di dire la sua dal momento che è la persona che conosce meglio la figlia, però è stata bacchettata in diretta.

Beatrice Luzzi criticata per ciò che ha detto sulla madre di Shaila: l’opinionista lancia una frecciatina a Stefania Orlando

Non solo Stefania Orlando, nei giorni scorsi anche Davide Maggio ha criticato l’intervento di Beatrice Luzzi contro la madre di Shaila Gatta. A parer suo l’opinionista spesso è fuori contesto. Ieri a Pomeriggio Cinque l’opinionista del Grande Fratello ha replicato all’ex gieffina lanciando una frecciatina che non è certo passata inosservata. Riferendosi al fatto che l’ha definita una ‘maestrina’ ha detto che le è andata più che bene rispetto a quello che solitamente dice di lei. Ha poi aggiunto: “Chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo”.

Sono in molti a pensare che Beatrice Luzzi con le sue parole abbia fatto uno spoiler su Stefania Orlando. Il suo infatti è sembrato un chiaro riferimento al fatto che la prossima settimana l’ex gieffina tornerà nella casa più spiata d’Italia come concorrente e dovrà fare i conti con i giudizi dell’opinionista durante la sua nuova esperienza al Grande Fratello.