Guerra, amore e fuga/ Su Rete 4 il film con Paul Newman (oggi, 10 aprile 2019)

Guerra, amore e fuga è una pellicola di guerra e che andrà in onda questo pomeriggio, 10 aprile 2019, su Rete 4. Il film è stato prodotto dalla Universal nel 1968. Interamente girato in America è una pellicola che viene considerata molto importante per via della sua storia, che non viene solamente romanzata ma contiene delle realtà dell’epoca storica. Per chi vuole vedere anche un giovane e bello Paul Newman può seguire proprio questo film. Un particolare di questa pellicola è dato dalle sue musiche, che sono una delle poche cose firmate da un italiano. La colonna sonora infatti è diretta e prodotta da Carlo Rustichelli, un famoso compositore italiano dell’epoca. Si parla di un film dove non vi sono grandi effetti speciali e le scene sono per la maggiore girate in luoghi interni. Non ci sono infatti nomi famosi da citare perché all’epoca non era parte molto importante di tutto quello che veniva pensato e realizzato per la produzione del film.

Guerra, amore e fuga, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Guerra, amore e fuga. Un gruppo di soldati alleati viene catturato dagli italiani che li rinchiudono tra le mura di un castello. Essendo un gruppo abituato ad avere un leader cercano di accordarsi su come fuggire, ma il problema è che essendo tutti dello stesso grado nessuno riesce a comandare per coordinare le operazioni per scappare. Quando gli altri alleati vengono a scoprire quello che sta accadendo decidono di inviare un soldato per aiutare tutti a scappare. Lo nominano generale prima di farlo partire per fare in modo che il suo grado superiore gli permetta di avere il comando della situazione. Frigg, cosi si chiama il militare, riesce a farsi catturare dagli italiani e spedire nello stesso castello. Arrivato la però si innamora della contessa di questo castello che li tiene prigionieri e quindi le operazioni per la fuga vengono rallentate. A questo punto si pensa che l’operazione possa partire ma gli alleati vengono spostati dal castello, e a questo punto Frigg decide che li avrebbe liberati tutti comunque. Alla fine il soldato riesce nella sua impresa di liberare tutti quanti anche se non nei tempi e nei modi che gli erano stati suggeriti dai suoi superiori. Naturalmente nel mezzo di tutte queste vicissitudini si può vedere crescere una storia d’amore che è poi il filo conduttore della maggior parte del film. Per essere solamente considerata una commedia sicuramente andrebbe considerato anche il valore storico, perché siamo a parlare di un contesto molto importante come quello della seconda guerra mondiale, questo comporta anche che la trama porti degli episodi che facciano anche riflettere dal punto di vista del periodo storico.

