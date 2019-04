Io sto con gli ippopotami/ Su Rete4, film con Bud Spencer e Terence Hill (13 aprile)

Io sto con gli ippopotami è un classico film della produzione di Terence Hill e Bud Spencer che andrà in onda venerdì 13 aprile alle ore 21.30 su Rete 4. Questo film presenta una tematica e morale a fondo ecologista solitamente assente nei film della famosa coppia ed è stato diretto da Italo Zingarelli nel 1979. Gli attori principali sono logicamente Bud Spencer (Piedone lo Sbirro, Banana Joe) e Terence Hill (Don Matteo, Pari e Dispari), che si ritrovano ancora una volta a lavorare insieme per il loro undicesimo film. Insieme a loro nel cast anche volti noti come Joe Bugner (Lo chiamavano Bulldozer) e Jimmy il Fenomeno (La voglia matta, Il mantenuto). Le musiche sono state curate e composte da Walter Rizzati, artista parecchio in voga al tempo ma che non si è più distinto particolarmente sulle scene.

Io sto con gli ippopotami, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Io sto con gli ippopotami. Le vicende si svolgono a Rhodesia, in Africa, negli anni 50 dove il burbero e scontroso Tom (interpretato da Bud Spencer) organizza dei safari di caccia per i visitatori e turisti. Quello che però questi ultimi non sanno è che le loro armi sono caricate a salve perché da grande amante degli animali Tom non vuole sia fatto loro alcun male. Nelle vicende viene introdotto anche il cugino Slim, scavezzacollo e rubacuori (interpretato da Terence Hill), entrambi cresciuti da una donna africana dopo la morte dei loro rispettivi genitori. All’inizio del film il ragazzo non è presente ma dopo il suo ritorno a sorpresa la situazione cambia e si movimenta vedendo questa strana coppia tentare di acquistare un nuovo pullman e mettersi in società per espandere i propri affari. I loro guai però stanno solo per iniziare con l’arrivo di Jack Ormon, trafficante di avario ed animali i cui interessi vanno a scontrarsi con quelli dei protagonisti. Da qua i due si ritroveranno coinvolti in spiacevoli situazioni da cui riusciranno ad uscire solo usando la testa, ma soprattutto i pugni.

