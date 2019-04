Robinson Crusoe/ Video, su Italia 1 il film tratto dal noto romanzo (oggi, 13 aprile)

Robinson Crusoe andrà in onda per la prima volta in tv su Italia 1 alle 21.20 di sabato 13 aprile. Questo film d’animazione/avventura è diretto da Ben Stassen e Vincent Kestellot, visti insieme nel precedente Sammy 2 – La grande fuga, e prende spunto dal romanzo di Daniel Defoe. Robinson Crusoe è un adattamento cinematografico per bambini prodotto in Belgio, che vede nel suo cast, voci di attori non particolarmente famosi ma comunque conosciuti come Dieter Hallervorden, Matthias Schweighöfer e Aylin Tezel. Le musiche sono di Ramin Djawadi, volto noto nel settore per aver composto dei pezzi per Scontro tra Titani, Game of Thrones, Pacific Rim e la serie di Guillermo del Toro, The Strain. Per quanto riguarda le scelte grafiche l’animazione del film è molto semplice e elementare ma visibilmente buona, in grado di riprodurre fedelmente movimenti e gestualità dei personaggi andandosi a focalizzare su interazioni e dialoghi.

Clicca qui per il trailer del film

Robinson Crusoe, la trama del film

Il film si incentra sulle vicende di Robinson Crusoe, un giovane ragazzo inglese che deciso a partire all’avventura si arruola come mozzo sulla nave, accompagnato dal suo fedele cane Aynsley. Per via del suo comportamento, della sua goffaggine e la sua bontà viene deriso e maltrattato dai marinai della nave da cui non viene accettato, ma durante una tempesta terribilmente grande si scoprirà essere l’unico superstite della ciurma. Anche se privo di esperienza e reputato da tutti come goffo e inadatto alla navigazione Robinson è l’unico che riesce a sopravvivere raggiungendo un isola deserta. Qua il ragazzo conosce e fa amicizia con il pappagallo Martedì , animale innamorato del mondo moderno, voglioso di scoprire nuovi orizzonti, che non fa altro che farsi raccontare la sua vita passata e gli eventi precedenti al naufragio. Il ragazzo dovrà allora sopravvivere in un luogo dimenticato da tutti e adattarsi al territorio costruendo una nuova casa e conquistando la fiducia e l’approvazione degli animali dell’isola. Questi si ritrovano minacciati da un gruppo di gatti, perfidi e cattivi, che mette a rischio la loro vita ogni volta, e toccherà a Robinson il compito di aiutarli con questo loro problema e continuare a sopravvivere.

Il trailer del film “Robinson Crusoe”





