Carla Signoris moglie Maurizio Crozza/ “Litighiamo moltissimo!” (Grande Amore)

Carla Signoris debutta alla conduzione di Grande Amore, il nuovo programma televisivo in onda la domenica sera su Rai1. La moglie di Maurizio Crozza è pronta a ricoprire l’inedito ruolo di conduttrice in un nuovo format televisivo in cui si parlerà d’amore. In particolare l’attrice e comica dovrà raccontare un personaggio femminile conosciuto in tutto il mondo. Cinque le puntate previste che saranno dedicate a quattro grandi donne del panorama artistico mondiale. Da Grace Kelly a Maria Callas da Elizabeth Taylor a Yoko Ono fino a Dalida. Le loro storie saranno raccontate però dal punto di vista sentimentale portando in scena le più importanti storie vissute da queste cinque star. Per esempio durante la puntata si Liz Taylor si parlerà del rapporto complicato con Richard Burton, mentre nella puntata di Grace Kelly si parlerà della relazione con Ray Miland. La particolarità del programma però è che durante ogni puntata parallelamente alla storia d’amore di personaggi noti, ci sarà anche quella di una coppia di persone comuni.

Grande Amore di Carla Signoris, la nuova sfida di Stefano Coletta

Grandi novità su Rai3. La terza rete dell’azienda di Viale Mazzini ha in serbo una serie di sorprese per i telespettatori come annunciato dal direttore di rete Stefano Coletta che, durante la conferenza stampa di presentazione del programma, ha dichiarato: “quando sono arrivato a Rai3 abbiamo raccolto le ceneri di una rete che aveva perduto un’identità editoriale. Quasi tutti i titoli nuovi sono pervasi dallo stesso mood, il racconto privato di vite normali. La televisione deve anche essere didattica nel senso pedagogico, deve saper consolare e dare una spinta. Vorrei restituire il valore positivo delle scelte di vita.” Grande Amore, il nuovo programma di Carla Signoris rappresenta una delle nuove sfide di Rete. Al centro del programma la storia di due coppie legate dal fatto che non potranno mai amarsi liberamente.

Chi è Carla Signoris moglie di Maurizio Crozza

Alla vigilia della prima puntata di Grande Amore, Carla Signoris, la moglie di Maurizio Crozza, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Parlando degli amori impossibili raccontanti nella prima edizione del programma, l’attrice ha precisato: “vivere una vita così esibita può rendere fragili. Devi essere corazzato per sopportare bene il successo. Comunque ci sono molte coppie del mondo dello spettacolo che sono riuscite ad andare avanti nel tempo”. A differenza di queste coppie, i cui amori sono finiti, la Signoris è felicemente sposata da 27 anni con Maurizio Crozza, un unione che procede alla grande e che la rende ancora oggi felice. Circa il suo rapporto con il geniale artista genovese, l’attrice ha rivelato che per far funzionare una storia d’amore ci vuole solo tanto “culo”. Non solo, ha anche detto: “con Maurizio litighiamo moltissimo sulle stupidaggini, quelle cose che poi passano, mentre sui temi importanti si discute e ci si confronta. Parlare è una cosa importantissima in una coppia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA