MAURIZIO CROZZA E’ MAURO CORONA/ Video, le bizzarre idee per salvare il pianeta

Durante l’ultima puntata di “Fratelli di Crozza” in onda il venerdì sera sul Nove, Maurizio Crozza ha imitato Mauro Corona, lo scrittore ed alpinista italiano. Un siparietto davvero comico che ha visto il geniale artista genovese chiamare in causa anche Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che ha organizzato lo sciopero salva-pianeta #FridaysForFuture. Uno sciopero che ha mobilitato tutto il mondo con a capo la sedicenne svedese che si sta battendo per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Ecco le parole di Crozza-Corona: “Non ci sto, arriva una ragazzina svedese che dice ‘Salviamo il mondo’ e tutti si commuovono. È una vita che lo dico, ho scritto mille libri, dovete chiederlo a me cosa bisogna fare, ci sono troppi termosifoni su questa terra, per scaldarsi basta una donna e una bottiglia di vino. Stiamo facendo morire il pianeta per questa moda svedese di lavarci, arrivano gli svedesi e ci hanno insegnato a lavarci, li vedi tutti bianchi perché si lavano continuamente. Lavarsi impedisce l’accumulo sul corpo di preziosi strati protettivi di sostanze isolanti dal freddo”.

Tra le bizzarre idee proposte da Maurizio Crozza – Mauro Corona c’è anche quella di evitare di utilizzare i condizionatori e di non depilarsi: “D’estate vogliamo il freddo con i condizionati, ma noi dobbiamo tenerci addosso i peli che ci proteggono dal caldo e dal freddo. La donna che non si depila le gambe per due anni non ha neanche più bisogno delle calze, quindi meno nylon in giro e quindi meno spazzatura. Se vuoi del fresco sdraiati nudo su una lastra di marmo e tu custode del cimitero: cosa chiami la polizia mentre sono lì steso su una tomba ?Non lo vedi che sto salvando il pianeta? Io mi incaz*o perchè abbian le centrali nucleari e rompono i cogli*ni a me che dicono che inquino con la stufetta a legna, legna non di pinomugo, che quella è una pianta talmente bastarda che se l’accendi ti raffredda la stanza. Il pinomugo l’hanno diffuso gli svedesi. Dicono a me che inquino che nemmeno uso i fiammiferi, uso quello che madreterra mi ha messo a disposizione.”. Clicca qui per vedere il video integrale di Maurizio Crozza che imita Mauro Corona.

