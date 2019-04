GAME OF THRONES 8: INIZIATA L’ULTIMA STAGIONE DE IL TRONO DI SPADE

L’attesa è finita e finalmente anche Game of Thrones 8×01 ha visto la luce proprio nelle scorse ore. La première dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones è andata in onda negli Usa nella notte e lo stesso ha fatto su Sky Atlantic intorno alle 3 del mattino. Ci vorrà poi la prima serata di oggi per rivedere il primo episodio della serie cult che si avvia verso la chiusura. Ma cosa è successo in questo primo episodio e come è iniziata questa ottava stagione? Tra reunion familiari, sguardi in cagnesco e prese di posizione (troni compresi) la première della serie è andata via liscia anche se in molti si aspettavano una durata xxl che non ci è stata. Sin dal primo minuto del primo episodio non sono mancati i riferimenti al passato, come promesso, quasi a voler chiudere un cerchio che si è aperto ormai oltre otto anni fa conquistano milioni di fan in tutto il mondo mentre in scena va una sigla tutta nuova con una Westeros inedita e completamente imbiancata per la neve dell’inverno.

LE ANTICIPAZIONI DEL PRIMO EPISODIO GAME OF THRONES

L’Inverno è arrivato e al Nord sono Daenerys e Jon Snow con al seguito orde di Dothraki e l’esercito degli Immacolati, una bella sfilata e una maestosità che non ha messo tutti d’accordo ma che i fan hanno apprezzato perché la scena ha richiamato quella del primo episodio quando un Bran Stark ancora bambino vedeva arrivare l’esercito di Re Robert. Ed è proprio Bran che regala grandi sorprese in questo episodio e non solo perché non sembra prendere bene le decisioni e le parole di Jon Snow ma nel finale è lui ad accogliere un misterioso cavaliere “un amico” che attendeva con ansia, ma per fare cosa o per colpire chi? Sarà il pubblico a rimanere a bocca aperta negli ultimi minuti dell’episodio quando scoprirà che sotto il cappuccio si nasconde il “carnefice” di Stark ovvero Jaime Lannister. Tra i momenti da non dimenticare ci saranno anche l’abbraccio di Jon e Arya e l’incontro tra Tyrion e (teoricamente) sua moglie Sansa Stark.

TRONO DI SPADE 8: LA NUOVA SIGLA E LA MESSA IN ONDA ITALIANA

Uno dei momenti epici e nuovi di Game of Thrones 8×01 è stato sicuramente quello della nuova sigla dell’ultima stagione. Il Trono di Spade non è quello di un tempo e a dimostrarlo non sono le note, confermatissime, dell’iconica colonna sonora firmata da Ramin Djawadi, ma le immagini. Dopo sette stagioni, la sigla è cambiata per ricordare al pubblico, sin dai primi minuti, che la fine e la battaglia finale sono vicine e mentre il Trono di Spade si assembla e prende forma, agli spettatori non rimane altro che capire chi lo occuperà. Dimenticate quindi le “immagini” che fanno da location agli episodi e abbracciate le immagine del trono dei Sette Regni con tanto di tuffo nella Fortezza Rossa. Il viaggio epico inizierà oggi su Sky Atlantic con Game of Thrones 8×01 mentre lunedì prossimo gli abbonati Sky vedranno il primo episodio in italiano e poi il secondo in lingua originale. L’Inverno è arrivato e la battaglia finale è alle porte. Preparate i fazzoletti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA