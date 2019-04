Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi/ “I piaceri hanno superato i dispiaceri”

Sabrina Colle è legata sentimentalmente a Vittorio Sgarbi da tanti anni e forse è a tutti gli effetti l’unica donna ad essere riuscita ad avere una relazione stabile con il critico d’arte. La modella e attrice lo ha conosciuto vent’anni fa e da allora è la sua compagna di vita. Irriducibile e forte di quel sentimento travolgente che avrebbe colpito la coppia fin dall’inizio. E questo nonostante negli ultimi dieci anni la loro relazione sembra essere cambiata di molto, visto che non c’è più alcun rapporto fisico fra i due. Vittorio Sgarbi sarà al centro della puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, mercoledì 17 aprile 2019, ma Sabrina Colle ha già avuto modo di parlare alcuni mesi fa del loro legame. Al giornale Libero, l’attrice ha infatti parlato a lungo di come il loro rapporto sia cambiato negli ultimi tempi. “L’amore è un’altra cosa“, ha sottolineato infatti, senza negare di aver avuto tanti corteggiatori che l’hanno tentata. “Non ho mai avuto la forza di intraprendere quella strada“, ha svelato inoltre parlando di come Sgarbi abbia cercato di convincerla a fare un figlio insieme. Soprattutto perché i tre figli del critico sono nati da relazioni fugaci e per questo il compagno avrebbe voluto che ne nascesse uno da un rapporto d’amore.

Sabrina Colle, da vent’anni al fianco di Vittorio Sgarbi

C’è una forte differenza fra sesso e amore agli occhi di Sabrina Colle e il compagno Vittorio Sgarbi. Anche se fra i due non ci sarebbe più alcun rapporto fisico “da un millennio”, quel tipo di complicità non si è mai spenta. “Forse i piaceri hanno superato i dispiaceri“, dice l’attrice non poco tempo fa in un’intervista a Piero Chiambretti. I due stanno infatti insieme da vent’anni ed è inevitabile credere che il loro legame si basi su altri fattori e non sulla fisicità. Il tradimento di un certo tipo poi non sarebbe importante per la Colle, che ha sempre ribadito in questi anni di fidanzamento con il critico di non valutare i rapporti fisici come uno sgarro alla relazione. “Gli uomini sono deboli“, ha sottolineato infatti, “Vittorio faccia pure e si diverta“, ha concluso. Nessun impedimento quindi per il critico di avere altri incontri fugaci, purché non si parli di sentimenti. In quel caso la Colle si mostrerebbe intransigente, evento che a quanto pare non è mai avvenuto. “Una donna straordinaria“, l’ha definita invece Sgarbi in quella stessa occasione. Si sente fortunato ad averla incontrata e non può negare che sia l’unica ad aver resistito così tanto al suo fianco. Il segreto? “Tolleranza, intelligenza, perdono“.

