SABRINA COLLE/ La compagna di Vittorio Sgarbi: “mi ha chiesto mille volte di fare un figlio, ma…” (CR4)

Sabrina Colle è tra gli ospiti dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti mercoledì 30 novembre 2019 in prima serata su Retequattro. L’attrice e modella sarà ospite con il compagno Vittorio Sgarbi e sicuramente parleranno della loro relazione. Una storia di cui la donna ha raccontato per la prima volta anche sulle pagine del settimanale Chi aprendo anche le porte della casa in cui vive con il suo eterno fidanzato Vittorio Sgarbi. Da diciassette anni i due stanno insieme: “Vittorio mi ha imprigionata nella sua torre dorata, dove sto benissimo, ma da dove potrei scappare senza che lui se ne accorga nemmeno…”. L’attrice, oggi organizzatrice di eventi, non prova nessun rancore verso il compagno reo di averla tradita diverse volte: “Vittorio ha bisogno di sedurre. Seduce tutti. E con le donne gli riesce particolarmente bene. Il suo è un esercizio di cui non può fare a meno”.

Sabrina Colle: “Vittorio Sgarbi è contrario all’aborto”

Non solo, Sabrina Colle in una lunga intervista a Chi ha toccato anche un argomento abbastanza importante come quello dei figli. “Essendo contrario all’aborto, fa figli” ha detto l’attrice riguardo le due figlie Alba ed Evelina, che il giornalista ha avuto con altre donne durante la loro relazione. Chissà che in futuro non possa essere proprio la bella Sabrina a dargli un nuovo figlio: “Mi ha chiesto mille volte di avere un figlio. Ma un po’ non è venuto, un po’ sono io che non voglio forzare più di tanto” ha precisato l’attrice che ha raccontato anche alcuni retroscena della sua vita privata. Sabrina, infatti, da figlia unica è consapevole quanto sia difficile crescere un figlio, anche se non esclude del tutto la possibilità: “non è detto, potrei ancora decidermi a farlo, la maternità è l’unica cosa che mi commuove sempre…”. Se alla maternità ci pensano un pò, il matrimonio è da escludere: “è come se già fossimo sposati. Quando è morta mia madre, Vittorio, nella chiesetta di Avezzano, si è impegnato davanti a tutti… Ha fatto un discorso bellissimo. Il legame tra noi è speciale, nonostante la sua continua voglia di sedurre le donne”.

“Sono serena, lui sa darmi tutto”

La compagna di Vittorio Sgarbi si è poi raccontata anche dalle pagine di Grazia rivelando di essere felice e serena accanto al suo uomo. Nonostante i continui tradimenti, la donna ha dichiarato: “Sono serena. Lui sa darmi tutto. Più una cosa di cui ho molto bisogno: la solitudine. Vittorio passa da casa nostra (con tutto il suo circo) solo un paio di giorni la settimana. Per il resto io sono sola. E questo è importante”. Una cosa è certa, Vittorio riempie ogni giorno la sua vita: “arriva lui e mi riempie con la sua vitalità e il suo amore così assoluto, così esclusivo. Così diverso dal rapporto che ha con altre donne. Un sentimento puro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA