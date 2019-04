Elena Santarelli risponde agli haters/ “Io una cattiva mamma? Brutte persone!”

Non c’è pace per Elena Santarelli. La nota showgirl è costantemente presa di mira dagli haters che stavolta tornano a colpirla dove più le fa male: il suo ruolo di madre. Se qualche giorno fa le critiche sono arrivate perché apparsa troppo magra sui social, stavolta c’è chi torna ad accusarla di essere una cattiva madre. Stanca delle continue accuse, la Santarelli ha deciso di replicare. Lo fa attraverso delle storie pubblicate su Instagram, dove chiede il “supporto” di suo figlio Giacomo. “Allora mammina è tornata da Torino e ti racconta una storia. – esordisce Elena Santarelli, tenendo la mano di suo figlio Giacomo – Ci sono delle brutte persone su Instagram Giacomo, che dicono che mamma è una cattiva mamma, perché si trucca e va a lavorare qualche giorno fuori Roma.”

Elena Santarelli si sfoga: “Bye bye haters!”

È a questo punto che Elena Santarelli chiama direttamente in causa suo figlio Giacomo. A lui, la showgirl chiede: “Per te sono una cattiva mamma?”e il bambino nega. Poi continua “A te dispiace che mamma va a lavorare?” e Giacomo nega ancora, tenendo sempre la mano della sua mamma che ancora gli chiede “Quando mamma non c’è con chi rimani?”, e lui “Con i nonni o con papà”. La Santarelli allora conclude con sarcasmo: “Ahh, non ti lasciamo da solo a casa attaccato al tavolo! Bye bye haters!” e bacia il suo bambino che ricambia con amore. La Santarelli ha insomma deciso di mettere a tacere una volta per tutte le critiche; ma sarà davvero riuscita nel suo intento? Purtroppo gli haters sono sempre dietro l’angolo…

