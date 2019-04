Il Paradiso per davvero/ Su Rai 2 il film con Greg Kinnear (oggi, 18 aprile 2019)

Questa sera, giovedì 18 aprile, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il film “Il Paradiso per davvero”, diretto da Randall Wallace nel 2014. La pellicola è l’adattamento del libro “Heaven is for Real: A Little Boy’s Astounding Story of His Trip to Heaven and Back”, scritto da Todd Burpo e Lynn Vincent. I protagonisti del fil sono interpretati da Greg Kinnear, Kelly Reilly, Connor Corum, Margo Martindale, Thomas Haden Church. La colonna sonora del film contiene la canzone di Darlene Zschech “Heaven in Me”.

Il paradiso per davvero, la trama del film

Colton (Connor Corum) è il figlio di Todd Burpo (Greg Kinnear), pastore della comunità metodista di Imperial, nella contea del Nebraska. Colton viene operato d’urgenza per un’appendicite perforata e si salva miracolosamente. Dopo l’intervento, il bambino inizia a raccontare di essere stato in Paradiso, di aver incontrato Gesù e alcuni membri defunti della sua famiglia, come il bisnonno e la sorellina mai nata. Todd capisce che il figlio ha avuto un’esperienza di pre-morte. In quanto pastore, Todd deve determinare la legittimità dell’esperienza di suo figlio ma la sua reticenza a esprimersi mette in discussione la fiducia dei membri del consiglio della sua chiesa. Durante la messa domenicale, Todd dichiara il suo sostegno per Colton.

