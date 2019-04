FRANCESCO MACCARINELLI/ Luca Spinelli “Paradiso delle signore”: “Mia nonna è malata”

E’ un racconto doloroso quello che Francesco Maccarinelli ha fatto al settimanale DiPiù Tv. Il cattivo de “Il Paradiso delle signore“, Luca Spinelli, è in realtà un ragazzo dal cuore d’oro che ha molto sofferto per la malattia della nonna materna, Lina, da anni malata d’Alzheimer. Un calvario che le ha tolto tutto, prima i ricordi, poi la consapevolezza di sé, infine la dignità. Francesco Maccarinelli ha raccontato come per lui e la sua famiglia la vita sia cambiata 9 anni fa, quando la diagnosi atroce si è manifestata in maniera incontrovertibile:”I suoi problemi sono iniziati con un po’ di disorientamento. Veniva a trovarmi a casa, mi diceva:”Vado al bagno”, e invece entrava in cucina”. Francesco ricorda i tentativi di rallentare il più possibile l’avanzata inesorabile della malattia:”La nonna dimenticava rapidamente come fare molte cose, ma ancora sapeva preparare il caffè. Così, ogni mattina, le chiedevo di portarmelo a letto. E’ stata l’ultima cosa che ha dimenticato. Quando ha smesso di sapere fare il caffè ha smesso anche di riconoscere me e mia madre”.

FRANCESCO MACCARINELLI: “MIA NONNA IN UNA CLINICA”

Francesco Maccarinelli considera nonna Lina come una sorta di seconda mamma. Proprio lei, del resto, è stata fondamentale affinché lui decidesse di diventare attore, facendolo appassionare ai grandi film fin da bambino:”Quando, dopo il liceo, ho capito che volevo fare l’attore, è stata la prima cui l’ho confidato. Mia madre voleva che mi laureassi, invece la nonna era entusiasta della mia scelta. (…) Ha visto solo un mio spettacolo teatrale (prima di ammalarsi, ndr). Avevo una piccola parte ma lei applaudì così forte che rischio di cadere dal suo palco. Oggi la nonna vive in una clinica, sul lago di Garda, perché ha bisogno di assistenza continua. Stare con noi era diventato pericoloso per lei. Una notte mio padre, che doveva badare a lei, si è appisolato per pochi minuti e lei è uscita di casa e si è persa. L’hanno trovata i carabinieri all’alba. Nella sua stanza in clinica ho fatto mettere un televisore e ogni giorno le suore accendono quando va in onda “Il paradiso delle signore”. Probabilmente non mi riconosce, ma non ne sono sicuro. Forse vedermi in tv potrebbe riportarla da me”.

