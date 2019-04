Riccardo Nicoletti/ Chi è il fidanzato musicista, antisocial di Francesca Ferragni

Non sarà una coppia social come i famosi Fedez e Chiara Ferragni ma c’è chi è pronto a scommettere ed etichettare i due come una “brutta copia” degli originali, ma di chi stiamo parlando? Ma della bella Francesca Ferragni e il suo fidanzato, Riccardo Nicoletti. Il giovane non sarà Fedez e non avrà alle spalle la sua carriera e il suo successo, ma anche nel suo sangue scorre la musica. Sono solo questi i due punti in comune che hanno i due cognati ovvero una Ferragni nella loro vita e l’amore per la musica, per il resto sono del tutto differenti e non solo fisicamente, ma anche per quello che riguarda la vita privata. Riccardo Nicoletti ha una vita attiva sui social ma ci tiene a precisare che non ha intenzione di diventare un trendsetter come il suo collega più famoso. Per lui e la sua bella Francesca la vita deve essere libera e selvaggia un po’ come sono loro a cominciare proprio dal tenersi alla larga dai social ma non dai viaggi.

IRONICO, MUSICISTA E ALLERGICO AI SOCIAL

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni amano andare in giro per il mondo e condividere con amici e fan sui social le immagini dei posti che visitano e che li ospitano mentre nella vita reale mentre lei ha deciso di occuparsi dello studio dentistico del padre, lui si impegna al massimo nella musica facendo il chitarrista in ben due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Proprio in questi giorni su Spotity questi ultimi hanno pubblicato il singolo A Luci Spente. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo simpatico ed ironico molto spesso pronto a “giocare” con i suoi due cognati ovvero Fedez e Luca Vezil. Tra uno scherzo e un po’ di musica, Riccardo è fido fidanzato della bella Francesca da più di 10 anni.

