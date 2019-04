Mahmood, gaffe durante intervista/ “Caz*o, non ho capito”: il video diventa virale!

Mahmood protagonista di un video virale. No, non stiamo parlando di un nuovo successo musicale, bensì di una gaffe che sta facendo il giro del web. Il cantante, che continua ad abitare le prime posizioni delle classifiche musicali con la sua “Soldi”, è infatti il protagonista di un filmato che lo vede nel mezzo di un’intervista in lingua inglese. Al centro dell’attenzione finisce una domanda fatta a Mahmood dal suo interlocutore in un inglese parlato molto velocemente e probabilmente con l’uso di slang che dal cantante non sono stati compresi. Ecco perché, abbastanza perplesso di fronte all’incomprensibile domanda, Mahmood rimane inizialmente in silenzio e immerso nei pensieri, per poi sbottare “Caz*o, non ho capito!” Il video con la fatidica frase è poi stato diffuso sul web e in poche ore è diventato virale.

GAFFE PER MAHMOOD: “RAGA SERIO, MA COSA HA DETTO?”

C’è chi ha allora tentato di tradurre la domanda del giornalista che intervista Mahmood (che parrebbe essere “You are not sure the language is important as well to have a tongue in Italian?”). Chi, invece, ha commentato simpaticamente la reazione del cantante vincitore del Festival di Sanremo 2019. “Mahmood uno di noi! Anche io non avrei capito” scrive qualcuno; e ancora “Quello che dice questo giornalista è incomprensibile, ma la risposta di lui è il top!” Epica però è il commento del cantante che, dopo essersi rivisto nel filmato, ha commentato: “raga serio, ma che ha detto?” Commento che ha scatenato centinaia di commenti divertiti oltre che like.



