Diego Lazzari, nuovo allievo di Amici 24, ha un conto in sospeso con Mahmood, incontrato proprio nella prima puntata del talent

La registrazione della prima puntata di Amici 24 ha svelato al pubblico chi sono i nuovi allievi del talent di Canale 5. Tra questi spicca Diego Lazzari, volto già molto noto sui social, dove conta milioni di follower. Diego, infatti, solo su Instagram ha oltre 900mila follower, il che ha già sollevato qualche critica sul web. Molti hanno fatto notare che ormai ad Amici si dà sempre più spazio a ragazzi già noti, puntando sul loro seguito social.

Tornando alla prima puntata di Amici 24, essendo Diego Lazzari già noto a molti, alcuni dei follower del giovane allievo hanno notato che in studio è stato ospite Mahmood, cantante con cui il concorrente avrebbe un conto in sospeso. Proprio Diego, circa due anni fa, accusava infatti Mahmood (e con lui Blanco) di plagio!

Cosa aveva detto Diego Lazzari di Mahmood e la sua ‘Brividi’

Era il 2022, e mentre Mahmood e Blanco vincevano il Festival di Sanremo e si apprestavano a concorrere all’Eurovision Song Contest, Diego Lazzari lanciava un accusa bomba contro i due artisti: quella di plagio con il loro brano ‘Brividi’. Tra le storie pubblicate su Instagram, il giovane cantante scrisse: “Ma come ca**o fate ad essere soddisfatti della vostra arte se plagiate pure a Sanremo? Mi raccomando fatelo pure all’Eurovision così pensano che siamo un Paese che fa cover.”

Le sue dichiarazioni fecero grande scalpore, complice anche il suo folto seguito social, tanto che Diego Lazzari arrivò anche in TV, a Pomeriggio 5. Poi, però, arrivarono le sue scuse: “Vedendo il sistema italiano che si blocca così, mi piange un po’ il cuore (…). Voglio solo che ci sia un po’ di buon senso… Vi chiedo scusa proprio per essere stato ‘negativo’. Ognuno ha il suo posto e va bene così, la vita agirà di conseguenza”. Non resta ora che vedere come andrà il suo percorso ad Amici 24.

