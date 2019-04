Le Iene non va in onda oggi, perché?/ Al suo posto Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni

La nuova puntata domenicale de Le Iene non va in onda per lasciare spazio alla Pasqua. Il programma di Davide Parenti condotto da Nadia Toffa, Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma, si prende una pausa per tornare ufficialmente il prossimo martedì sera. La sfida che Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band dovranno affrontare, non sarà di certo facile. Ed infatti nella stessa giornata andrà in onda il debutto di The Voice Of Italy su Rai2, con alla conduzione Simona Ventura ed anche la terza puntata del Grande Fratello. Il programma condotto da Barbara d’Urso, solitamente viene mandato in onda al lunedì ma, per via della pasquetta ha subito questo spostamento, collocandosi in una serata decisamente piena. Chi avrà la meglio? Tutti gli interessanti servizi dell’irriverente programma giornalistico, si sposteranno quindi dalla domenica al martedì sera, non dimenticatelo!

Le Iene non va in onda, perché? Al suo posto Pieraccioni

Ultimamente Le Iene si sta occupando massicciamente di malasanità, specie in Calabria dove la situazione è disastrosa, ma anche di casi di cronaca ancora avvolti nel mistero. Giulio Golia per esempio, si sta occupando dell’Omicidio di Marco Vannini e il 24 aprile, dopo la consueta puntata del martedì, andrà in onda lo speciale dedicato al giovane ucciso ad appena vent’anni da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata Martina. Spazio poi per il caso di Rosa e Olindo, con nuove indiscrezioni e rivelazioni choc. Ma cosa andrà in onda al posto de Le Iene stasera, domenica 21 aprile? Su Italia 1 ci sarà modo di rivedere il film Il Ciclone, pellicola del 1996 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Nel cast oltre all’attore toscano troviamo anche Lorena Forteza, Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Alessandro Haber, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Benedetta Mazzini e Natalia Estrada. Una divertente pellicola corale per chi passerà il giorno di Pasqua comodamente spaparanzato sul divano di casa.

