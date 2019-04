Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento/ Le accuse: “L’ho cresciuta da sola”

A differenza dei suoi genitori, Anna Lou Castoldi ha cercato di tenersi sempre fuori dal mondo del gossip, infatti della figlia di Asia Argento e Morgan non si sa molto. Almeno fino a quando non si è vantata sui social di aver imbrattato alcuni autobus dell’Atac a Roma. Cresce all’ombra di Asia Argento e Morgan non deve essere stato facile per lei, visto che i suoi genitori sono finiti sulle copertine dei giornali per la loro vita fuori dalle righe. Così come non è stato semplice crescere assistendo ai dissidi tra la madre e il padre. Lo confermano le dichiarazioni rilasciate da Asia Argento a Live-Non è la d’Urso. «Io penso che i figli si fanno in due. I giudici avevano deciso la somma che doveva dare per il mantenimento di mia figlia, anche sua, scusami Barbara, ma visto che l’ho cresciuta da sola tendo a dire mia». Asia Argento ha dunque contestato le dichiarazioni dell’ex: «Dopo dieci anni che non paghi gli alimenti diventa reato». A proposito di Jessica Mazzoli, da cui Morgan ha avuto un’altra figlia, ha invece spiegato: «Ho voluto far incontrare mia figlia con la sua sorellina. Mi ricordo che quando Jessica rimase incinta mi sono messa paura per loro».

Anna Lou Castoldi: tra mamma Asia e papà Morgan

Caschetto biondo o viola? Oppure le treccine azzurre e verdi? Non c’è limite al look di Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan che pochi mesi fa è finita al centro di una polemica. Ed anche presa di mira dall’Atac per aver imbrattato alcuni mezzi pubblici. Estroversa, introversa, riflessiva e drammatica, ma anche e soprattutto punk. La verità è che Anna Lou incarna entrambe le personalità dei genitori, sfoggiando un dedalo di emozioni che la rendono unica. O forse simile a tante altre ragazze della sua generazione, attente più allo stile che alla moda. Lo si intuisce dall’abbinamento di colori che spuntano sul suo viso in qualche foto. Rossetto acceso e ciglia bianche, oppure con una graffetta gigante al posto degli orecchini. La passione per i piercing, per i top con maglia lunga a rete, gli scatti dark in una casa desolata e forse, simpaticamente, infestata. Clicca qui per guardare la foto di Anna Lou Castoldi. Tanti tormenti ed il desiderio costante di prendere in giro e prendersi in giro. Non poteva che essere così, la figlia di Asia e Morgan.

Le polemiche su mamma Asia

Asia Argento dimostra di avere voglia di ricominciare. Di chiudere il portone alle tante critiche che riceve ancora per via delle accuse di Jimmy Bennett e persino per aver parlato di quanto subito da Harvey Weinstein. Lo fa a colpa di musica, un amore mai tramontato e ritornato di recente nella sua vita sotto altre forme. Ed anche con un viaggio a Bruxelles, dove sarebbe sul punto di girare un nuovo film. Lo racconta la stessa Asia su Instagram grazie alle Stories, mentre degli ultimi appuntamenti conosciamo solo l’ospitata nel programma di Rosario Fiorello. Rientra però nel vortice delle polemiche le accuse che le sono state mosse a Live – Non è la d’Urso, dove questa sera, mercoledì 3 aprile 2019, vedremo fra gli ospiti l’ex di Asia, Morgan. “Brutto che l’hanno insultata, trattata male“, ha commentato di recente Dario Argento su quanto avvenuto nello studio della conduttrice, grazie ai microfoni nella trasmissione radio I Lunatici. Asia verrà attaccata ancora? Forse solo il tempo metterà a tacere le tante critiche che sono piombate addosso all’attrice, per ricordare che fino a prova contraria è una vittima. A volte magari delle sue scelte, ma a chi dovrà rendere conto se non a se stessa?



