Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 si sono esibiti in un Valzer sulle note di ” Il regalo più grande”. La prova di ballo ha convinto ancora una volta la giuria che si espressa con voti positivi verso la figlia di Asia Argento e Morgan. La prima a commentare è stata Carolyn Smith: “mi è piaciuto tantissimo, hai dimostrato in tutte le coreografia che tu apri il tuo cuore e parli molto facilmente della tua vita. Questa è la prima volta che hai aperto l’anima con il corpo e con il racconto, hai fatto un’esibizione davvero bella ed emozionante”. Anche sui social in tantissimi si sono espressi con commenti di stima ed affetto verso la giovane ragazza. ”

“Dolcezza di ragazza” – scrive un utente, mentre un altro è rimasto colpito dalla prova di ballo scrivendo “bravi”. La dolcezza di Anna Lou ha conquistato davvero tutti e sui social è un plebiscito di voti. “Forza luluuu” e ancora “Super Annalou Stella Meravigliosa Dolcissima”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono innamorati a Ballando con le Stelle 2024?

L’incontro tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2024 sta dando i suoi frutti non solo sulla pista da ballo del dance show più seguito della televisione italiana, ma anche in altro. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, i due si sarebbero innamorati dietro le quinte. A rivelarlo alcune settimane fa è stata Rossella Erra, la tribuna del popolo, che avrebbe visto un avvicinamento sospetto tra i due. In realtà la figlia di Asia Argento, da sempre poco incline al gossip, ha prontamente smentito dichiarando: ” che cavolo volete sapere? Non c’è un’etichetta. C’è un’amicizia, poi l’amicizia può evolversi”.

Non solo, proprio Nikita Perotti durante il percorso a Ballando ha rivelato alcuni dettagli sulla sua partner di ballo: “la vedete così con la testa rasata, i tatuaggi…Sembra una donna forte ma dovete sapere che lei va in giro con il portafogli delle principesse e dorme con i peluche”.