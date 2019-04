Il Commissario Montalbano/ “Un covo di vipere” su Rai 1 (oggi, 3 aprile 2019)

Nel cast Luca Zingaretti

“Un covo di vipere” è il film tv che fa parte dell’undicesima stagione della serie “Il commissario Montalbano”. L’episodio andrà in onda, in replica, questa sera, mercoledì 3 aprile, su Rai 1 alle 21,30. Il film, diretto da Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo giallo di Andrea Camilleri, che è stato pubblicato nel mese di giugno 2013 dalla casa editrice Sellerio. “Un covo di vipere” è andato in onda per la prima volta il 27 febbraio 2017, conquistando 10.674.000 telespettatori, pari a uno share del 40,8%. Guest star dell’episodio è Valentina Lodovini, che interpreta Giovanna Pusateri.

Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere, la trama del film

L’imprenditore Cosimo Barletta (Marcello Mazzarella) viene ucciso da un colpo di pistola alla testa mentre sta facendo la colazione nel suo villino al mare. Durante le indagini vengono scoperte alcune fotografie di giovani ragazze nude scattate durante le relazioni con Barletta. Inoltre l’imprenditore era anche un noto strozzino e aveva molti nemici a Vigata. L’autopsia rivela che Barletta è stato avvelenato con un potente medicinale sciolto nel caffè e che lo sparo è avvenuto successivamente. Per il commissario Montalbano ci sono due assassini che hanno agito all’insaputa l’uno dell’altro. Dalle indagini, Montalbano scopre che nell’ultimo mese Barletta si era innamorato di una nuova ragazza. Alfine, il commissario capisce che i due assassini sono i figli della vittima, che hanno agito in momenti diversi per motivi diversi.

