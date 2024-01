Il commissario Montalbano/ Anticipazioni replica 21 gennaio 2024: Salvo terrorizzato da un sogno

Il commissario Montalbano, anticipazioni della replica 21 gennaio 2024: Il campo del Vasaio

Questa sera, domenica 21 gennaio 2024 su Rai 1 andrà io onda Il commissario Montalbano. La puntata in questione è una replica ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2011. Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama de Il commissario Montalbano, l’episodio s’intitola Il campo del Vasaio e vede il protagonista, il commissario Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) sconvolto e terrorizzato da strani sogni notturni che vedono coinvolti il questore Bonetti-Alderighi e Catarella.

Nel dettaglio, infatti, la puntata di questa sera de Il commissario Montalbano si apre con il commissario svegliato nel cuore della notte da un bussare incessante alla porta di casa. Va ad aprire e si trova davanti il Questore Bonetti-Alderighi sconvolto che gli comunica che la mafia ha preso il potere ed il Boss Salvatore Riina è diventato Presidente del Consiglio. E non finita qui perché il Boss nei giorni seguenti chiederà a Montalbano di diventare ministro degli Interni. A questo punto dal nulla comparirà Agostino Catarella che minaccerà Salvo di sparargli qualora accettasse. Subito dopo il personaggio impersonato da Luca Zingaretti.

Anticipazioni Il commissario Montalbano Il campo del vasaio: ritrovato un cadavere fatto a pezzi

Le anticipazioni de Il commissario Montalbano Il campo del vasaio, puntata del 21 gennaio 2024, svelano che Salvo, finito di avere gli incubi viene svegliato davvero da Catarella. L’agente, infatti, essendo i telefoni fuori uso per un violento temporale si reca direttamente a casa sua per informarlo del ritrovamente di un cadavere. Si tratta di un uomo fatto a pezzi e seppellito nel campo di un contadino. Chi ha ucciso l’uomo e perché? Il commissario (Luca Zingaretti) e la sua squadra non senza difficoltà cercheranno di scoprire la verità

A complicare le indagini, però, ci pensa l’Ispettore Mimì Augello (Cesare Bocci). Mimì è sempre più irascibile e scontroso ed il commissario Montalbano scopre che mente alla moglie Bea. Convinto che nasconda qualcosa di poco chiaro lo farà pedinare dalla sua amica e collega Ingrid e verrà fuori che Mimì passa le sue notti con altre donne.

Il commissario Montalbano: trama della replica in onda il 21 gennaio 2024

Il commissario Montalbano andrà in onda questa sera con una puntata dal titolo Il campo del vasaio tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. La fiction è stata trasmessa per la prima volta nella prima serata di Rai1 nel 2011 e nel corso di questi anni è stata più volte riproposta. Nel cast di Montalbano, accanto al protagonista Luca Zingaretti, figurano anche Cesare Bocci, Peppino Mazzocca, Angelo e nella puntata di questa sera, che è possibile recuperare in streaming su RaiPlay anche Belen Rodriguez nel ruolo di Dolores Guitierrez.

