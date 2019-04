IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni 3 aprile: la morte di Oscar e le indagini di Alejandra

IL MOLO ROSSO: LA SERIE TV

Creata da Alex Pina e Esther Martinez Lobato, la serie tv Il molo rosso lascia il piccolo schermo iberico per debuttare sulla nostra tv italiana. A partire da oggi, 3 aprile 2019, su Rai 2 verranno trasmessi i primi due episodi dello show, rilasciati in lingua originale a metà dello scorso gennaio. Otto puntate per un totale di quattro serate che accenderanno le luci su Alvaro Morte, che vedremo nei panni di Oscar Leon Faus. L’attenzione dei fan è sempre più alta per via di un particolare da tenere in considerazione: i ‘genitori’ della serie tv sono gli stessi della popolare La Casa di Carta. Morte ha vissuto un vero e proprio boom da quando ha lasciato Il Segreto, riuscendo a diventare uno dei volti più apprezzati dello spettacolo mondiale. Ed a quanto pare l’attore è riuscito a trovare una propria dimensione nell’universo della serialità, dopo essersi impegnato per diverso tempo a teatro. In questa nuova occasione lo conosceremo grazie ad un mistero che lo riguarderà in via diretta e che coinvolgerà la moglie Alejandra, interpretata da Veronica Sanchez. La donna infatti verrà informata del suicidio del consorte, con cui è convolata a nozze diversi anni prima. Eppure sembra che non lo abbia mai conosciuto davvero. Dalle informazioni ottenute in seguito alla sua morte si scoprirà infatti che Oscar aveva una doppia vita a La Albufera, dove risiedono moglie e figlia quindicenne.

La rivale di Alejandra rappresenta tra l’altro tutto ciò che lei non è mai stata: una donna libera, spontanea. Veronica (Irene Arcos) diventerà il pallino di Alejandra, che si improvviserà investigatrice per ottenere delle risposte. Per riuscire a chiarire i suoi dubbi, dovrà ripercorrere gli stessi passi di Oscar, vivendo a sua volta un’esistenza diversa, animata dallo stesso desiderio di libertà di un animale che è sempre stato tenuto in gabbia. Il cast di questo thriller mozzafiato raccoglie inoltre altri volti dello spettacolo spagnolo, come Marta Milans; Judit Ampudia; Roberto Enriquez; Paco Manzanedo e Miguel Fernandez. Sarà un altro usccesso per Morte? In madre patria sembra che il riscontro con il pubblico sia stato immediato e positivo: lo show è stato già rinnovato per un secondo capitolo, che potrà contare su altri otto episodi. Non esistono ancora informazioni in merito, ma non è escluso che le riprese della seconda stagione possano avvenire già quest’anno. L’unica incognita riguarda gli impegni prolifici dell’ex attore de Il Segreto, ormai fra i più richiesti.

ANTICIPAZIONI DEL 3 APRILE 2019

EPISODIO 1 – Alejandra è un architetto di successo ed è riuscita a superare la crisi del settore immobiliare. Si è specializzata nella costruzione di grandi edifici ed il suo piano sembra averle dato diverse soddisfazioni. Chiude infatti un contratto per un grattacielo a Valencia con l’amica Katia, ma non riuscirà a festeggiare a lungo. Quella stessa notte riceve infatti una chiamata dalla Polizia che la informa che il marito Oscar è stato ritrovato a a La Albufera, morto all’interno della sua auto.

EPISODIO 2 – Alejandra è decisa ad andare fino in fondo: non riesce a credere che Oscar le abbia mentito per tutti quegli anni. Scopre infatti che aveva una doppia vita a La Albufera, proprio dove è stato trovato morto. Aveva persino una moglie, Veronica, da tanto tempo. A quanto pare Oscar viveva le due relazioni in parallelo da almeno otto anni e Alejandra non ha mai sospettato di nulla. La donna diventerà ossessionata dall’idea di scoprire i motivi che hanno spinto il marito ad agire in quel modo: dovrà però avvicinarsi a Veronica per ottenere le risposte che cerca. Dovrà però nasconderle il fatto di essere anche lei la vedova di Oscar.



