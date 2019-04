Altrimenti ci arrabbiamo/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (6 aprile)

Il film con Bud Spencer e Terence Hill

Questa sera, sabato 6 aprile, alle 21.20 su Rete 4 va in onda il film “Altrimenti ci arrabbiamo!”. Si tratta uno dei film più amati della coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. La pellicola del 1974 è stata diretta da Marcello Fondato ed è stata girata in diverse location: Madrid, Poggio San Romualdo, Chiari[2] e Roma, negli Studi De Paolis. Le indimenticabili musiche della colonna sonora sono state scritte dai leggendari Oliver Onions. La canzone “Dune Buggy” (il cui titolo originale è “Come with me for fun in my Buggy“) è stata scritta dai fratelli assieme a S. Duncan Smith e allo stesso regista Fondato. Nel cast, oltre ai due principali protagonisti, figurano John Sharp, Patty Shepard, Donald Pleasence e Manuel De Blas.

Altrimenti ci arrabbiamo!, la trama del film

Ben e Kid, amici e rivali, partecipano a una gara automobilistica dove vincono a pari merito. Il premio è una Dune Buggy di colore rosso con cappottina gialla: non potendo dividersela i due decidono di giocarsela. Mentre i due si stanno sfidando in una gara a base di birra e salsicce in un locale vicino a un luna parl, gli scagnozzi del Capo iniziano a distruggere il parco divertimenti e danno fuoco alla Dune Buggy. Ben e Kid decidono di unire le forze e richiedere al Capo il risarcimento per la loro auto. L’uomo è deciso ad acconsentire alla richiesta dei due amici, ma il suo consigliere lo invito a non dimostrarsi troppo clemente. Inizia così una lunga contesa tra il boss e due amici, che si ritroveranno al centro di numerose scazzottate…

