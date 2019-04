Carbonara Day/ Oggi, 6 aprile, si festeggia il piatto simbolo dell’Italia nel mondo

C’è chi usa il pecorino, chi lo mixa perfettamente con il parmigiano, chi usa il guanciale e chi invece la pancetta o addirittura quella affumicata, sono tante le varianti ma il fatto è che il #CarbonaraDay è sicuramente il giorno della sua festa. Il piatto più iconico del nostro Paese oggi sarà festeggiato nelle piazze di Italia, nei ristoranti e, se volete, anche nelle nostre case. Siamo ormai giunti alla terza edizione del Carbonara Day che si festeggia proprio oggi, il 6 aprile, e che ormai è un simbolo della nostra Italia nel mondo. Le versioni sono molte così come quelli che sono pronti a rilanciare il fatto che la ricetta sia nata in una zona o nell’altra, ma quello che è certo è che gli ingredienti originali siano pecorino, uova, guanciale e che siano gli spaghetti alla carbonara un primo tipico della cucina laziale.

TUTTI AI FORNELLI OGGI PER IL #CARBONARADAY

Il Carbonara Day è ormai un vero e proprio evento del 6 aprile ed è questa la giornata scelta dai pastai italiani di Unione Italiana Food (già Aidepi) e IPO (International Pasta Organisation) per celebrare questo piatto (e magari spingere al consumo proprio oggi) e a dar manforte a tutto questo sono arrivati i social network dove oggi non solo si potrà usare gli hashtag dedicati #CarbonaraDay e #CarbonaraChallenge e legandoli con la pubblicazione di scatti legati alla propria versione della carbonara. Twitter, Facebook e Instagram, 24 ore sono dedicate al #CarbonaraChallenge di chef, blogger, esperti e appassionati. Lo scorso anno ben 270 milioni di persone sono state coinvolte in tutto il mondo, quali saranno i numeri di questa edizione? Lo scopriremo solo questa sera.

