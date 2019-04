Charlize Theron cerca fidanzato: “Fatevi avanti”/ “Sono scandalosamente disponibile”

Charlize Theron cerca un nuovo fidanzato: è la stessa attrice americana a darne annuncio nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Entertainment Tonight. La protagonista di Mad Max: Fury Road e Tully ha dichiarato di essere single da troppo tempo e soprattutto di essere «scandalosamente disponibile». Difficile da credere ma è così, la star di Hollywood sembra avere delle difficoltà a trovare un nuovo compagno: parliamo di una delle donne più belle e famose al mondo, ma nonostante ciò non riesce a trovare un fidanzato. «Sono stata single per dieci anni, credo che sia abbastanza: qualcuno dovrebbe farsi avanti e provarci». Seth Rogen, co-protagonista della commedia romantica Long Shot insieme alla sudafricana, ha scherzato: «Ragazzi, lei è pronta!».

CHARLIZE THERON CERCA UN FIDANZATO!

Premio Oscar come miglior attrice nel 2004 per Monster, la diva del cinema è reduce dalla lunga relazione con il collega Sean Penn. Madre di due bimbi di 7 e 3 anni, Charlize Theron ha ammesso di non aver avuto alcun interesse nel trovare un nuovo partner mentre i suoi figli erano piccoli, ma ora è tempo di trovare un nuovo amore: «Non avevo alcun interesse nel frequentare qualcuno con i miei figli piccoli: non è stato neanche difficile, il mio corpo e la mia mente mi dicevano di essere solo soddisfatta al 100 per cento di essere una madre». Insomma, il messaggio è chiaro: la stupenda attrice vuole innamorarsi, che qualcuno si faccia avanti!

