Colombo: Un delitto perfetto/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 6 aprile 2019)

Oggi, sabato 6 aprile, a partire dalle ore 16:40 su Rete 4 va in onda il film tv “Colombo – Un delitto perfetto”. Si tratta di un episodio della storica serie del Tenente Colombo realizzato nell’anno 1978 con titolo originale “Make me a perfect murder”. La regia è stata affidata a James Frawley. Nel cast figurano, oltre al principale protagonista Peter Falk, anche Trish Van DeVere, Laurence Luckinbill, Patrick O’Neal e Lainie Kazan.

Colombo: Un delitto perfetto, la trama del film

Il direttore di una rete televisiva della West Coast, Mark McAndrews (Laurence Luckinbill), viene promosso e trasferito a New York. L’uomo non nomina come suo successore Kay Freestone (Trish Van Devere), sua collega e amante, non ritenendola pronta per questa responsabilità. Come premio di consolazione Kay riceve una nuova macchina. La donna profondamente delusa decide di vendicarsi e uccidere Mark durante l’anteprima di un nuovo film, che hanno realizzato insieme. Kay organizza tutto nei minimi dettagli: inganna il proiezionista manipolando il timer del proiettore e poi lo manda a fare una commissione per allontanarlo dal set. Durante l’assenza del tecnico, Kay si reca nell’ufficio di Mark e gli spara, poi cambia la bobina prima che il proiezionista ritorni. Il tenente Colombo tenderà una delle sue celebri trappole per incastrare l’assassino…

