Il commissario Montalbano/ Amore, in replica su Rai 1 (oggi, 8 aprile 2019)

Alla regia Alberto Sironi

Questa sera, lunedì 8 aprile, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda in replica l’episodio della serie “Il Commissario Montalbano” intitolato “Amore”. Tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri, l’episodio è stato diretto da Alberto Sironi. Il protagonista è sempre Luca Zingaretti, nei panni del commissario Montalbano, affiancato da Sonia Bergamasco, che interpreta la sua storica compagna Livia. Il cast è completato dagli storici Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Davide Lo Verde.

Il commissario Montalbano: Amore, la trama del film

La puntata si apre con Salvo e Livia davanti all’altare in procinto di sposarsi in un’atmosfera surreale. Si tratta solo di un incubo: il commissario teme che Livia possa averlo tradito a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi. Inaspettatamente Montalbano si scopre molto geloso, tanto da chiedere a Catarella di hackerare il computer di Livia per poter leggere le sue chat con un ex fidanzato. Mentre il commissario deve fare i conti con la sua gelosia, Michela Prestia scompare misteriosamente. Indagando, Salvo scopre il passato difficile della ragazza: allontanata dalla famiglia, era stata costretta a prostituirsi. Negli ultimi anni era riuscita a rifarsi una vita grazie a Saverio, con cui aveva deciso di convivere. Quali sono quindi i motivi dietro alla sua improvvisa sparizione? Grazie all’incontro con i coniugi Di Giovanni, una coppia di attori di teatro, e alla sua gelosia per Livia, Montalbano capisce che la scomparsa di Michela è un gesto estremo di amore…

