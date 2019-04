Matteo Salvini Vs Fabio Fazio/Video, a Giletti: “Il tuo competitor guadagna 4milioni”

Un altro duro colpo a Fabio Fazio arriva proprio da Matteo Salvini. Il vice premier è stato ospite a Non è l’Arena proprio nella puntata di domenica sera ma le polemiche non si placano per via di quello che è stato detto e della battutina che ha colpito nuovamente il conduttore di Rai1, lo stesso che in questi mesi ha preso ufficialmente il posto di leader della domenica sera mentre Massimo Giletti è stato esonerato. La questione della “cacciata di Giletti” dalla rete ammiraglia Rai continua ad essere ancora argomento di discussione soprattutto per via del conduttore che non ha mandato giù il tradimento della tv pubblica ma che ha saputo trovare il suo angolo di paradiso in forza a La7. Proprio ieri sera, il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini rivolgendosi a Massimo Giletti ha lanciato un’altra frecciatina a Fabio Fazio: “Tu sei in competizione con un signore che su Rai1 guadagna 4 milioni di euro“. Cliccate qui per vedere i video della serata.

LE PAROLE CONTRO FABIO FAZIO

Questa volta il il conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti non si è lasciato pregare e ha risposto a tono ma senza esagerare o lanciarsi in lunghi monologhi: “Questa cosa che dice spesso mi ritorna indietro come un boomerang“. I due hanno poi affrontato altri argomenti ma sicuramente la questione Fabio Fazio è ancora un peso che Matteo Salvini non riesce davvero a scrollarsi di dosso visto che continua a parlarne. Proprio nei giorni scorsi, ospite al Maurizio Costanzo Show, il vice premier aveva toccato lo stesso argomento parlando delle stesse cifre: “Non mi fanno arrabbiare neanche Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gad Lerner, Michele Santoro, Fabio Fazio. Mangio pane e nutella e chi se ne frega. Io non ho nulla contro Fabio Fazio. Guadagna quattro milioni di euro all’anno per fare campagna elettorale. Non è un mio problema. Non lo invidio, gli auguro buona fortuna“.

