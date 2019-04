ALLISON MACK DI “SMALLVILLE”: SONO COLPEVOLE/ “Trovavo schiave sessuali per la setta”

Ricordate Allison Mack, l’attrice che nel telefilm Smallville interpretava la parte di Chloe Sullivan, amica e confidente di Clark Kent/Superman? Se la risposta è affermativa sarete raggiunti da una brutta sorpresa: la donna, oggi 36enne, si è infatti dichiarata colpevole di associazione a delinquere e traffico sessuale per il ruolo svolto nella setta Nxivm. Come riportato da La Stampa, Nxivm è una sorta di culto sessuale fondato nel 1998 che stava prendendo piede tra le celebrità di Hollywood. Allison Mack avrebbe reclutato alcune ragazze, minacciandone un paio, perché accettassero di avere rapporti sessuali con Keith Raniere, l’uomo a capo di questa setta, insieme al quale è stata arrestata all’inizio del 2018. Raniere si trova adesso in carcere senza possibilità di cauzione mentre il processo della Mack inizierà nelle prossime settimane.

ALLISON MACK DI “SMALLVILLE” SI DICHIARA COLPEVOLE

La setta sessuale nota con il nome di Nxivm vedeva al suo vertice Raniere, il quale si circondava di una piccola cerchia di persone di fiducia tra cui appunto Allison Mack e Nancy Salzman, che svolgeva il ruolo di “presidente” e ha già ammesso le sue responsabilità: per lei l’accusa ha chiesto fra i 33 e i 41 mesi di carcere. Quello subito dalle donne che partecipavano era un vero e proprio calvario: queste venivano umiliate in riti pubblici, marchiate a fuoco, costrette a digiunare per soddisfare gli ideali di magrezza di Raniere e obbligate ad intrattenere rapporti sessuali con lui. Citata dal giornale Hollywoodlife, Allison Mack ha ammesso le sue colpe:”Sono arrivata alla conclusione che mi devo assumere la responsabilità della mia condotta ed è per questo che oggi mi dichiaro colpevole”. L’attrice di origine tedesca ha anche chiesto perdono alla sua famiglia e alle persone che hanno sofferto per la sua “errata adesione all’insegnamento di Keith Reniere”.

