Nella diretta di questa sera de Le Iene sarà trasmesso l’ormai famoso incontro tra la pescivendola più bella d’Italia’ Carmela Febbraro che da settimane sul suo profilo TikTok condivide una serie di criticatissimi video in cui balla con alcuni degli animali venduti nella sua pescheria di Napoli e l’animalista Enrico Rizzi: la domanda da cui partirà il servizio – con una risposta che, purtroppo, è ovvia – è se la pescivendola Carmela Febbraro maltratta gli animali al solo fine di farsi pubblicità sui suoi canali social.

Partendo dal principio, è bene ricordare che di Carmela Febbraro si parla ormai da diverse settimane fin da quando il suo profilo TikTok è diventato famoso (e per molti famigerato) in tutta Italia proprio per quei video che la mostrano danzare al ritmo di questa o quell’altra canzone con polpi, aragoste ed astici per mettere in scena quelli che Rizzi definisce “spettacoli indegni, crudeli, inaccettabili“, chiaro e lampante esempio della “sopraffazione dell’uomo nei confronti degli animali” lucidamente testimoniata anche dagli stessi pesci in evidente sofferenza.

Presente ad avvalorare l’idea che gli animali – ed in particolare i polpi – vengano maltrattati da Carmela Febbraro anche il veterinario Massimo Vacchetta che ha spiegato all’inviato delle Iene che “sono animali molto intelligenti e sensibili” dotati di “cellule nervose” nei loro tentacoli che li rendono estremamente sensibili alle stimolazioni “tattili e termiche”; senza dimenticare l’ovvia “carenza di ossigeno” cagionata nel momento in cui vengono rimossi dall’acqua in una vera e propria “forma di soffocamento“.

L’incontro tra Carmela F e bbraro ed Enrico Rizzi durante la diretta delle Iene: cos’è successo

Intervenuti in prima persona nella pescheria di Carmela Febbraro, Rizzi e l’inviato delle iene Filippo Roma intratterranno con la ‘pescivendola più bella d’Italia’ e il marito Luigi un breve scambio di battute nel quale l’animalista ricorderà loro che con quei beceri video stanno commettendo “il reato di maltrattamento di animali [e] manifestazione non autorizzata” penalmente perseguito, notando anche che “fumate dentro una pescheria” nella quale vengono esposti i pesci pronti per la vendita.

Tra Rizzi, Carmela Febbraro e consorte voleranno alcuni spintoni e i classici insulti, fino a quando non interverranno – chiamate dagli stessi pescivendoli – le autorità, mettendo fine al teatrino; mentre la conclusione di questa insegna vicenda è arrivata qualche giorno dopo la registrazione del servizio delle Iene con la piattaforma TikTok che (in parte sollecitata dagli stessi utenti che da tempo criticano i video) ha deciso di bannare il profilo della donna mettendo la parola fine alla sua triste abitudine di maltrattare i pesci.