Cicciolina:”Ho speso tutto, vendo anche le mutandine”/ “Non faccio l’amore da 3 anni”

Ilona Staller, in arte Cicciolina, è in crisi economica e per fare cassa ha deciso di mettere in vendita i suoi cimeli. Proprio tutti, compreso per esempio l’abito (senza mutandine sotto: “Non ne vedevo l’utilità”) con cui il 2 luglio 1987 fece il suo ingresso in Parlamento come deputata del Partito Radicale, prima pornostar della storia occidentale a riuscirvi:”Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro”. In un’intervista a Vanity Fair in edicola da domani, Cicciolina racconta di aver speso tutti i suoi risparmi da quando il suo vitalizio da ex parlamentare è stato pignorato dall’autorità giudiziaria a causa di una faccenda di spese condominiali non pagate. manti del genere potranno così acquistare anche la sua biancheria intima usata, ma senza scontrino:”Vorrei anche vedere, mi metto a pagare l’Iva sulle mutandine?”.

CICCIOLINA, “NON FACCIO L’AMORE DA 3 ANNI”

Non solo abiti e biancheria intima: Cicciolina vende anche “esperienze”. Qualche esempio? “Mangia la pizza con Cicciolina”, “Metti una sera a cena con Cicciolina Show” (dove canta la sua hit Muscolo rosso), “Sfida a scacchi Cicciolina” (“Potrei battere tranquilla tranquilla un professionista”) sono alcune delle attività che Ilona Staller è disponibile ad eseguire per garantirsi una cassa importante. Ma che ne è della sua vita privata? Cicciolina sorprende nella sua intervista a Vanity Fair raccontando di non fare l’amore da 3 anni:”Lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino. Con gli uomini no: spesso neppure ci provano, pensano che chissà quali esigenze io abbia, e invece sono una donna come tutte. Non voglio uno che assaggia la Cicciolina e poi scompare. Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene”.

