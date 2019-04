Kaspar Capparoni è morto il cane/ “Dopo l’Isola nemmeno tempo per l’ultima carezza”

Kaspar Capparoni ha raccontato la morte del suo cane a DiPiù Tv, specificando come non abbia avuto la possibilità di dargli un ultima carezza. Spiega: “Di ritorno da L’Isola dei Famosi ho riabbracciato la mia famiglia, ma il mio cane non c’era ad aspettarmi. Mi ha lasciato senza che potessi dargli l’ultima carezza”. Il cane si chiamava Dakota e a questo l’attore era davvero molto attaccato, tanto che nelle sue parole al noto settimanale si intravede la commozione. Il fedele amico a quattro zampe aveva già dei problemi: “Era anzianotta e sapevo che non stava bene. Prima di andare in Honduras l’avevo baciata e detto di non farmi degli scherzi che dovevamo ancora fare molte cose insieme. Invece se n’è andata. E’ stata al mio fianco per quattordici anni, una compagna fedele, affettuosa, intuitiva dei miei umori al primo sguardo. Il suo amore era incondizionato. La prima sera che dopo due mesi per terra ho dormito nel mio letto con mia moglie singhiozzavo“.

Kaspar Capparoni è morto il cane

Un’esperienza forte quella di Kaspar Capparoni in Honduras dove è stato per partecipare a L’Isola dei Famosi. È stato lui stesso a raccontare a DiPiù Tv: “Ho perso dodici chilogrammi, che non sono neanche tanti rispetto a quanti persi dagli altri naufraghi che hanno vissuto con me questa esperienza. Sul mio fisico per tutto quel peso si vede molto, visto che sono sempre stato longilineo”. La moglie ora lo sta “curando” cucinandogli degli strepitosi piatti di pasta al sugo o alla carbonara che è la sua grande passione. Svela che la moglie Veronica è infatti una grandissima cuoca e sta cercando ora di farlo tornare al suo peso ideale anche in vista dei prossimi appuntamenti dal punto di vista professionale. L’esperienza nel reality show di Canale 5 infatti ha garantito all’uomo la possibilità di una ritorno in sella nel mondo dello spettacolo.

I prossimi progetti

Kaspar Capparoni ha raccontato a DiPiù Tv anche quali sono le sue idee in vista del futuro. L’attore ha specificato: “A parte le ospitate nei salotti della televisione ho in progetto un film all’estero. Ora sto gestendo il mio allevamento di pastori svizzeri dove era nata anche la mia Dakota che adesso mi manca come non mai. Io però sono credente e so che anche per gli animali a quattrozampe esiste il Paradiso. Sono sicuro che ora lei è lì”. Nato il primo agosto del 1964 l’attore romano ha debuttato da giovanissimo in Phenomena del regista cult Dario Argento. Dieci anni più tardi è arrivato sul piccolo schermo nel 1995 con il film Addio e ritorno. L’ultimo lavoro che lo ha visto protagonista in Solo per amore – Destini incrociati di Raffaele Mertes e Daniele Falleri.



