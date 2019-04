MARTA FLAVI A VIENI DA ME/ Compleanno in diretta: “mostrerò il mio fidanzato solo…”

Dopo i racconti di Rita Dalla Chiesa e le risate con Gigi e Ross, a Vieni da me si festeggia il compleanno di Marta Flavi che risponde alle dichiarazioni di alcune persone che hanno qualcosa da dire. Si parte da un attore argentino, Osvaldo Sanders, che la invita in Sud America dove ci sarebbero numerosi ruoli che la aspettano. Dopo aver ringraziato l’attore argentino, si passa a Stefania Orlando che, dopo aver fatto gli auguri a Marta, le chiede di poter conoscere il fidanzato P di Palermo. “Stiamo insieme da quattro mesi e mezzo e lui fa il notaio. Tornerà a Milano stasera e io o raggiungerò”, spiega Marta che, di fronte alla richiesta di Caterina Balivo di mostrare una foto del suo uomo, risponde di non poterlo fare per il lavoro importante che fa il compagno.

MARTA FLAVI FESTEGGIA IL COMPLEANNO A VIENI DA ME

L’identità del fidanzato di Marta Flavi resta misteriosa. La redazione di Vieni da me è a lavoro per scoprire chi sia l’uomo che, da più di quattro mesi fa parte della vita della conduttrice. Marta, così, fa una promessa in diretta a Caterina Balivo. “Quando il nostro rapporto sarà come dico io, ti farò conoscere il mio fidanzato e te lo porterò qui”, promette la Flavi che, questa sera, in quel di Milano, festeggerà il suo compeanno con il compagno. Tra le persone che le hanno lasciato un messaggio, oltre a Marcello Cirillo che Marta descrive come “la persona più simpatica del mondo”, c’è anche Adriana Volpe che chiede a Marta di svelare il segreto della sua bellezza. “Io ad Adriana ho detto che faccio due volte all’anno un laser che, funziona così bene, che tiene tutto su. Va fatto per tre volte ogni mese e poi si rifà dopo otto mesi”, svela Marta che, poi, tornando sul fidanzato, aggiunge – “Il regalo più grande che ho ricevuto è incontrare questo uomo quando pensavo di non innamorarmi più perchè sono una donna grande. Compio 68 anni anche se non li dimostro”, conclude la Flavi.

