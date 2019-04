SALVATORE DI CARLO E TERESA CILIA/ Foto, “sarò sempre al tuo fianco…ti amo”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Salvatore di Carlo e Teresa Cilia. La crisi dello scorso anno è oramai un lontano ricordo visto che la coppia, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne, è più innamorata che mai. Teresa e Salvatore si sono conosciuti nel 2015 proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi: lei tronista e lui corteggiatore. Dopo la scelta la coppia si è messa alla prova partecipando a Temptation Island uscendo dal programma più uniti che mai. Nel 2016 poi la decisione di sposarsi, un matrimonio di cui la bella ex tronista non si è mai pentita nonostante non siano mancate le difficoltà. “Sposarti… È stata la scelta più bella di tutta la mia vita… Essere tua moglie, è per me un onore, una gioia, una ricchezza” ha scritto su Instagram un pò di tempo fa condividendo con tutti i suoi fan ed ammiratori la felicità di essere la moglie di Salvatore.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: “essere tua moglie è un onore”

“Essere tua moglie, è per me un onore, una gioia, una ricchezza” con queste parole Teresa Cilia su Instagram parlava della decisione di sposare Salvatore Di Carlo conosciuto durante la sua esperienza da tronista a Uomini e Donne. Un messaggio d’amore romantico accompagnato dalle note di una delle canzoni più belle di sempre: “Perfect” di Ed Sheeran. La coppia dopo il matrimonio ha vissuto anche una forte crisi con Salvatore che ad un certo punto ha lasciato anche casa. Proprio l’ex corteggiatore sui social aveva scritto un messaggio chiedendo rispetto ai fan: “Ragazzi non è facile parlare di questa situazione, è vero abbiamo avuto qualche problema ed io ho deciso di andare via… ! Col tempo si vedrà… Vi chiedo solo un po’ di rispetto, quello che non ho avuto in questi giorni, perché tutti vogliono sapere… !”. Anche Teresa è tornata sull’argomento precisando: “Potremmo affrontare litigi, problemi, crisi, preoccupazioni, stress e tanto altro ma non smetterò mai di amarti e non mi pentirò mai di essere tua moglie”.

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo: “ti auguro tutto ciò che desideri”

Una nuova dedica d’amore da parte di Teresa Cilia al suo amatissimo Salvatore di Carlo. La ex tronista di Uomini e Donne in occasione del compleanno del suo fidanzato ha voluto affidare ai social un lungo messaggio d’amore: “Stamattina ti ho lasciato mentre dormivi come un angioletto.. ti ho dato un bacino dolce e sussurrato buon compleanno”. La ex tronista ha anche precisato quanto la vita sia piena di difficoltà e sacrifici, di pianti e gioia, ma “alla fine siamo riusciti con la forza della fede, del coraggio, e con determinazione a realizzare i nostri sogni!! Ci saranno altre salite sicuramente ma insieme saremo più forti”. Poi una dedica semplice ma di cuore: “ti auguro tutto ciò che desideri, tutto quello che la vita purtroppo non ti ha dato.. non si può avere tutto ma sicuramente io sarò sempre al tuo fianco…nonostante tutto!! Ti amo amore mio buon compleanno”. Le parole di Teresa dedicate al suo Salvatore hanno emozionato i tantissimi fan che su Instagram hanno scritto: “Teresa tesoro non ti smentisci mai. Mi hai fatta commuovere con queste parole. Hai un marito meraviglioso” oppure “Tantissimi auguri a questo guerriero che ha , tanti valori e tanto sentimento , che la vita le possa sempre sorridere ed essere sereno e felice , con la sua amata Teresa”. Clicca qui per vedere la foto – dedica di buon compleanno di Teresa a Salvatore



