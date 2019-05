Barbara d’Urso compie 62 anni/ Dall’abito hot al Grande Fratello agli auguri dei fan

È scoccata la mezzanotte e per Barbara d’Urso inizia un giorno speciale. La conduttrice compie gli anni e lo ricorda in diretta al Grande Fratello 16. Oggi, 7 maggio, l’amata Barbarella compie 62 anni e festeggia portando sul palco del suo show in prima serata, assieme a Malgioglio, quello che è destinato a diventare un vero e proprio tormentone: “Dolceamaro” in versione remix. Gli auguri arrivano dal pubblico e anche dai ragazzi nella Casa che possono vederla dallo schermo gigante che hanno in salotto. “Compio 22 anni” ironizza la d’Urso che poi si getta nelle danze assieme a Malgioglio. Ma eccola apparire in studio con un outfit tutto nuovo e davvero sensualissimo: un vestito lungo ma totalmente trasparente che lascia intravedere il lato b della conduttrice. Un’immagine del tutto inedita per la d’Urso, destinato a scatenare i commenti del pubblico a casa. (Clicca qui per il video)

Barbara d’Urso, gli auguri di buon compleanno del web

Ed è proprio dal web che arrivano migliaia di messaggi d’auguri per Barbara d’Urso. Su Instagram, dove la conduttrice di Canale 5 ha raggiunto il milione di fan, si susseguono messaggi di auguri di buon compleanno. Eccone alcuni: “Tantissimi auguri Barbara! Accompagni tutti i nostri pomeriggio da tanti anni e te ne siamo grati!”; e ancora “Grandissima Barbara, tanti auguri di buon compleanno”; “62 anni? Sembri una ragazzina, bellissima!”; “Barbaraaa sei l’unica vera conduttrice della tv, ti amiamo e auguri!” Ricordiamo che Barbara d’Urso è nata il 7 maggio del 1957 a Napoli, dove ha vissuto prima di trasferirsi a Milano, città dalla quale è poi partita la sua carriera.

