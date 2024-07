Ormai da qualche tempo si parla del lungo “corteggiamento” televisivo da parte di Milly Carlucci nei confronti di Barbara D’Urso. La conduttrice di Ballando con le stelle 2024 vorrebbe a tutti i costi Barbarella come concorrente del talent, e le due si sarebbero incontrate per un pranzo, forse per decidere il da farsi. Si sa, Milly Carlucci è una donna tenace e non molla al primo no, e in questo caso, dopo l’uscita di scena dalla tv pubblica di Barbara D’Urso – sostituita a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino – potrebbe essere un’ottima occasione per riportarla sul piccolo schermo in uno dei programmi più seguiti di sempre alla Rai.

Dopo l’intervista di DavideMaggio.it alla conduttrice del talent, sono emerse alcune chicche, come ad esempio il fatto che la produzione sta ancora ragionando su chi saranno i concorrenti del cast e che a quanto pare, la giuria non è stata ancora confermata. Certo, si sa, Milly Carlucci non si sbottona facilmente, soprattutto con i giornalisti che chiedono alcuni spoiler sulla nuova edizione di Ballando, che partirà straordinariamente in anticipo date le numerose coppie previste.

Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci top secret: “Io sono come James Bond”

Di certo questa potrebbe essere una buona occasione per Barbara D’Urso, un riscatto personale dopo l’improvvisa espulsione da parte di Pier Silvio Berlusconi, che l’ha cacciata da Mediaset dall’oggi al domani. Resta però da capire cosa sia successo in questo pranzo segreto tra le due, di certo non note per uscire spesso insieme. L’ipotesi più plausibile è che si sia parlato di lavoro, in questo caso della trattativa per far partecipare Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2024, che inizierà precisamente il 28 settembre di quest’anno.

Sempre ai microfoni di DavideMaggio.it, Milly Carlucci ha parlato della conduttrice ma senza rivelare troppo. “Barbara d’Urso a Ballando?”, chiede, “Io sono felice che se ne parli, è la mia soddisfazione. Ma che le cose siano vere, è un altro paio di maniche”. Come suo solito, la conduttrice mantiene la sua forte riservatezza e non vuole mandare spoiler prima del previsto, dato che tutto è ancora in piena programmazione. Sempre lei, ha poi utilizzato un po’ di ironia per troncare il discorso: “Io non rivelo le mie manovre, James Bond non dice come fa ad esserlo, lo fa e basta”. Parole che senza dubbio ci rivelano un bel lavoretto dietro le quinte sull’ingaggio della storica “Barbarella” nel cast di quest’anno.