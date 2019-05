Che fine ha fatto la signora Colombo?/ Su Rete 4 il film con Peter Falk

“Il ritorno di Colombo: Che fine ha fatto la signora Colombo?” va in onda oggi, sabato 11 maggio, su Rete 4 alle ore 16.40. L’episodio della nona stagione è stato diretto da Vincent McEveety nel 1990, il regista americano è noto per memorabili pellicole come “Gli occhi del parco” ed “Herby sbarca in Messico”. La struttura a flashback dell’episodio lo rende inusuale e diverso dai soliti episodi della serie. Il cast comprende Peter Falk, Ian McShane, Teresa Ganzel, Rosanna Huffman, Joe Bellan, Robin Bach, Michael Bandoni, Rob Narita, Don Calfa. Tra le guest star dell’episodio Helen Shaver, Edward Winter e Tom Isbell. Le musiche sono state ideate da Richard Markowitz, noto per le musiche di numerosi episodi della serie “La signora in giallo”.

Il ritorno di Colombo: Che fine ha fatto la signora Colombo?, la trama del film

Vivian Dimitri (Helen Shaver) è un’agente immobiliare. Il marito, arrestato anni prima da Colombo, muore in prigione. Vivian decide di vendicarsi uccidendo Colombo e sua moglie. Prima uccide il suo capo, Charlie Chambers (Edward Winter), ex partner del marito che è riuscito a evitare il carcere. Vivian spara a Chambers nel suo ufficio e usa la sua relazione con Leland St. John (Ian McShane) per garantirsi un alibi. Poi semina alcune prove per far sembrare che Chambers sia stato ucciso dai residenti scontenti di un nuovo insediamento abitativo. Il piano di Vivian è quello di uccidere i Colombo con un barattolo di marmellata avvelenata. Colombo mette in scena la morte della moglie. Dopo il “funerale”, il tenente invita Vivian a casa sua e davanti a lei mangia un panino con la marmellata…

© RIPRODUZIONE RISERVATA