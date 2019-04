Erica Piamonte eliminata?/ Il difficile rapporto con il padre (Grande Fratello 2019)

Erica Piamonte ha deciso di confidarsi di più in quest’ultima settimana del Grande Fratello 2019. La ragazza infatti ha scelto di trasformare Francesca De Andrè nella sua principale confidente e le ha rivelato di non essere mai riuscita ad avere un rapporto solare con i genitori. Il padre è convinto che lei agisca in un certo modo per fargli delle ripicche, perché lo odia. “Abbiamo un rapporto bellissimo finché non parliamo di me”, ha sottolineato infatti. Il problema sarebbe quindi superare il confine fra un rapporto civile e superficiale e quello più profondo e intimo. Uno dei problemi è legato al lavoro da commessa di Erica, che la mette a contatto con un certo ambiente che la fa apparire poco seria agli occhi dei genitori. L’amica ha cercato di farle capire che ha bisogno di fare un percorso tutto suo per riuscire a distaccarsi a livello emotivo e dal bisogno di dover sempre dimostrare qualcosa. Erica però è scoppiata in lacrime: non crede che sia normale non provare il bisogno di sfruttare le telecamere per salutare i genitori. Clicca qui per guardare il video di Erica Piamonte.

Erica Piamonte, il suo lato più fragile

Erica Piamonte non è solo quella ragazza solare che stiamo conoscendo al Grande Fratello 16. In questi ultimi giorni ha mostrato anche il suo lato più fragile, aprendosi non solo sul fronte amoroso. Anche se Gennaro Lillio sembra aver messo in standby il suo rapporto con Mila Suarez, Erica infatti sta cercando di capire se fra lei ed il ragazzo potrebbe esserci qualcosa di più, senza riuscirci. Gennaro le avrebbe chiesto più volte di andare a dormire con lui, per poi ritrovarsi a parlare senza sosta con la modella marocchina, che cerca di richiamare la sua attenzione. Erica soffre anche perché risulta come una seconda scelta, anche se l’amico Gianmarco Onestini la spinge sempre di più a fare le sue mosse. Per ora la strategia sembra però non fare alcun effetto in Lillio, cambiato sotto certi aspetti rispetto al debutto del programma. La Piamonte deciderà di metterci una pietra sopra?

Dal Grande Ranch alla casa

Dal Grande Ranch al Grande Fratello 16, Erica Piamonte è riuscita a conquistare una fetta di pubblico italiano, dopo aver sollevato diverse critiche. La ragazza infatti si è fatta conoscere sotto una luce negativa nei primi giorni di pre-reality, facendosi conoscere per lo più per il suo carattere acido, sempre pronto allo scontro. Il suo ingresso nella Casa invece ha mostrato un altro volto di Erica, sempre ricca di sorprese e mai statica come molti altri concorrenti del programma. Sempre con il sorriso quando serve, ma non eccessivamente leggera. La Piamonte di certo non è una ragazza da sottovalutare e potrebbe persino riuscire a superare in lunghezza alcune rivali, oscurando le gieffine più popolari. Le alleate non le mancano, ma c’è ancora qualcosa da chiarire nel suo percorso. Per esempio la tendenza a confidarsi con tutti, per via di quel suo bisogno impellente di condividere pensieri e dubbi con chiunque e non con qualcuno di preciso. Non riuscire a fare delle preferenze potrebbe costarle caro, prossimamente. Soprattutto quando si troverà obbligata a dover fare una scelta fra i concorrenti, magari in previsione di una nomination a catena.



