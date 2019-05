Floriana Messina/ Dai brutti ricordi della sparatoria a Napoli a Ciao Darwin

Floriana Messina si appresta a vivere una serata da protagonista a Ciao Darwin dove parteciperà nella fazione tv. È uno dei nomi che i fan del Grande Fratello non dimenticherà di sicuro. Presente nel reality per l’edizione dodici, la seducente ragazza dalla chioma bruna è finita spesso sotto ai riflettori del gossip. Lo scorso gennaio infatti è stata una delle testimoni di una sparatoria avvenuta a Napoli. La ragazza, spesso opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, ha raccontato la sua esperienza tramite i social ed ha sottolineato lo spavento vissuto al fianco di Antonio Vacca, l’ex calciatore che in quel momento si trovava a bordo della sua stessa auto. “Siamo vivi per miracolo”, ha scritto in quei giorni rivelando come tutto sia iniziato per via di un orologio, nel mirino dei criminali che hanno puntato dritto contro di lei. Non si tratta invece della prima volta per Vacca, che sempre sui social sottolinea come fosse già avvenuto in precedenza. “La colpa è mia che metto i gioielli in questa città”, aggiunge subito dopo. Questa sera, venerdì 17 maggio 2019, Floriana Messina sarà presente a Ciao Darwin 8 in occasione della nuova puntata. Data la piega presa dalla sua carriera, non possiamo che dare per scontato che farà parte del team Tv, che dovrà vedersela con i rivali del Web. Grazie agli oltre 280 mila followers che la seguono su Instagram, l’ex gieffina è comunque una esperta del mondo online. Il merito è anche dei numerosi scatti condivisi con gli ammiratori, molti dei quali provocanti ed affini alla sua personalità. In uno degli ultimi, tramite cui ricorda l’appuntamento di oggi, sfoggia in un abito stretto e giallo, con decolleté più che genoroso, come sempre. Clicca qui per guardare la foto di Floriana Messina.

Floriana Messina, Ciao Darwin 8: il selfie perfetto

Floriana Messina sa bene come realizzare un selfie perfetto, uno di quelli che catturano l’attenzione degli ammiratori e che le fanno conquistare migliaia di like. Eppure non tutti apprezzano le sue forme, di sicuro vistose e di grande impatto. L’ex gieffina è stata colpita duramente dalle polemiche alcuni mesi fa, quando ha scelto di esibire il nuovo ritocchino al seno che le ha permesso di aumentare ancora la taglia delle sue forme. Non è stato uno scatto pubblicato dalla Messina a sollevare le critiche più accese, ma un post scelto da Barbara D’Urso in cui la sua opinionista posa al fianco di un altro volto noto dei suoi salotti, ovvero Francesca Giuliano. “Una decisione voluta e ho i miei motivi per aver fatto questo intervento”, sottolinea in un’intervista a Novella 2000, convinta che nel 2019 non dovrebbe scandalizzare la scelta di ricorrere alla chirurgia plastica. Floriana ha sempre sofferto del seno “quasi inesistente”, svela ancora. Soprattutto per via della prosperità della madre. Il ritocchino fatto lo scorso marzo non è nemmeno il primo, dato che ha deciso di sottoporsi ad un intervento subito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. “Volevo arrivare alla quinta di seno”, specifica spiegando come mai abbia scelto di aumentare ancora la sua taglia.

Un reminder su Instagram





© RIPRODUZIONE RISERVATA