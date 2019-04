Gaetano Arena/ In pena dopo il due di picche di Martina (Grande Fratello 16)

Gaetano Arena è ormai una delle anime in pena al Grande Fratello 2019, dopo aver ricevuto il clamoroso due di picche da parte di Martina Nasoni. La ragazza continua a mostrare un certo affetto nei suoi confronti, ma è chiaro che abbia preferito Daniele Dal Moro al bel modello. Ormai rimasto da solo, Gaetano ha scelto di dirigersi più verso il gruppo di concorrenti uomini piuttosto che verso le gieffine, senza riuscire ad approfondire alcun tipo di legame. Il ragazzo però si sta mostrando in modo diverso rispetto alla fase iniziale del reality, quando molti telespettatori lo hanno criticato sui social per via dell’eccesso di sicurezza e per quell’espressione del viso che gli ha permesso di ricevere il soprannome di “Bello Sguardo”. Alla fine Gaetano non è così sicuro di se stesso come può sembrare, anzi nasconde una certa dose di fragilità da non sottovalutare. Mila Suarez infatti lo ha etichettato come bambino durante una delle chiacchierate notturne ed il modello ha scelto di non proseguire il discorso in una seconda fase. Istigato da Cristian Imparato, Gaetano ha scelto di chiudere tutto e non ribadire alla modella, ancora una volta, che lo ha tacciato di essere infantile. Clicca qui per guardare il video di Gaetano Arena e Mila Suarez.

Gaetano Arena, Grande Fratello 2019: lo stop della diretta lo danneggia

L’assenza di telecamere in fascia notturna non sta giovando a Gaetano Arena, che al Grande Fratello 2019 abbatte qualche muro proprio durante lo stop della diretta. Scopriamo infatti solo dai discorsi con gli altri concorrenti che rimane spesso in piedi fino a tardi e ci è impossibile capire, oltre a Mila Suarez, con chi si stia fermando a discutere così a lungo. A differenza di altri del gruppo, ha scelto però di non accanirsi contro Alberico Lemme e di non organizzare gli scherzi di dubbio gusto che sono avvenuti all’interno della Casa. Data la popolarità inaspettata che il farmacista sta ottenendo sui social, Gaetano è riuscito a non attirarsi le critiche del pubblico grazie alla sua scelta di voler fare un passo indietro.

Un punto interrogativo dentro la casa

Gaetano Arena rimane ancora un punto interrogativo al Grande Fratello 16 ed il dubbio è che presto finisca vittima del giro di nomination. Il modello è per ora il perfetto capro espiatorio per chi vuole sfuggire a scontri diretti, visto che da lui non ci si aspetta una reazione fumantina, come accadrebbe invece con altri gieffini. Il rischio quindi è alto e per ora Gaetano sembra non aver valutato in quale posizione critica si trovi in questo momento. Addormentato quasi tutto il tempo, annoiato quanto basta, Arena non è riuscito ancora ad emergere e farsi conoscere. Sembra che il mancato flirt con Martina Nasoni abbia compromesso più del previsto la sua strategia di gioco: possibile che non ci sia nulla da scoprire sul suo conto? Forse il problema è legato alla salvezza ottenuta finora in fase di nomination. Gaetano però non deve attendere di trovarsi al televoto per conquistare il favore del pubblico da casa, soprattutto perché potrebbe finire in uno scontro diretto con qualche concorrente più forte.



